Foot : Ahmad Ahmad appelle Samuel Eto’o et Didier Drogba en renforts

Jeudi en ouverture de la 41e Assemblée générale de la CAF, son président a indiqué que Samuel Eto’o et Didier Drogba seront ses « plus proches collaborateurs ».

Samuel Eto’o et Didier Drogba au secours d’Ahmad Ahmad.

Les temps sont durs pour le président de la CAF Ahmad Ahmad. Tellement durs que jeudi en ouverture de la 41e Assemblée générale de l’instance faitière du football africain, le Malgache a annoncé l’arrivée de deux renforts de poids à ses côtés : Samuel Eto’o et Didier Drogba.

« Je m’excuse auprès du comité exécutif que je n’ai pas encore prévenu, car c’est très personnel. C’est le président qui a choisi que Samuel Eto’o et Didier Drogba soient ses collaborateurs les plus proches à partir de maintenant », a déclaré Ahmad Ahmad selon des propos rapportés par l’AFP. Sans donner plus amples informations, le controversé patron de la CAF a ajouté que les deux légendes africaines « occuperont des fonctions officielles ».

Le Camerounais Samuel Eto’o et l’ivoirien Didier avaient déjà été nommés parmi les sept ambassadeurs de la CAN 2019. Leur arrivée à la CAF s’inscrit dans un contexte où l’instance panafricaine traverse une période trouble, le président Ahmad Ahmad étant impliqué dans de nombreux scandales, dont le dernier a été révélé il y a quelques jours par la BBC. De même, la CAF est sous la tutelle de la FIFA. La fédération internationale a désigné la Sénégalaise Fatma Samoura pour mener un audit.

Cette Assemblée générale de la CAF se tient quelques heures avant la finale de la CAN 2019. Celle-ci mettra aux prises vendredi au Caire les Lions de la Téranga du Sénégal aux Fennecs d’Algérie. Les Sénégalais courent après leur premier sacre tandis que les Algériens sont en quête d’une deuxième étoile continentale.