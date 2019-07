Alain Lobognon crache ses vérités: "On ne nait pas ministre..."

Alain Lobognon a été évincé du gouvernement ivoirien le 13 mai 2015 suite à l'affaire des primes impayées des Éléphants à la Coupe d' Afrique des nations qui s'est tenue la même année. Il avait occupé le poste de ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs. Depuis sa sortie de l'équipe gouvernementale, ce proche de Guillaume Soro est sans pitié pour Alassane Ouattara.

"J'ai toujours été critique", Alain Lobognon

L'ex-ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs est connu pour être un farouche adversaire d' Alassane Ouattara. Alain Lobognon ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur l'actuel régime. Proche de Guillaume Soro, le député de Fresco, ville côtière de la Côte d' Ivoire, multiplie les sorties fracassantes contre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir).

Cette attitude a amené certaines a pensé qu' Alain Lobognon est devenu assez critique envers le régime d' Alassane Ouattara pour la simple raison qu'il n'a toujours pas digéré son limogeage du gouvernement. Dans une interview accordée à Le Temps, l'ancien ministre rétorque le contraire. " (...) J’ai toujours été critique, même au sein du gouvernement, j’étais critique. Mes ex-collègues pourront vous dire que j’étais critique quand j’étais dans le gouvernement. Ce n’est donc pas maintenant que je le fais. On se connait en Côte d’Ivoire. Mes positions n’ont pas changé", a-t-il confié dans les colonnes de notre confrère.

Poursuivant, Alain Lobognon, qui n'exclut pas son retour dans un gouvernement, a ajouté : "J’étais dans l’opposition, j’étais critique. Au pouvoir, j’étais critique. Et on me dit que c’est maintenant que je suis critique. Non, j’ai toujours été critique. On ne nait pas ministre, on devient ministre. C’est ma position. J’étais au gouvernement ; je sais qu’un jour, je pourrai être appelé à revenir dans un gouvernement, mais pas dans un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements."