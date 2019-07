Mamadou Touré charge l'opposition: "En 2020, vous ne ferez rien"

Le ministre Mamadou Touré a saisi l’occasion de l’investiture du maire RHDP de la commune de Yakassé-Attrobou, jeudi 25 juillet 2019 pour répondre aux «menaces » de l’opposition politique ivoirienne concernant la présidentielle de 2020.

Mamadou Touré défie l’opposition ivoirienne

Porte-Parole adjoint du gouvernement et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le ministre Mamadou Touré en charge de la Jeunesse et de la promotion de l’Emploi des jeunes, a mis au défi l’ensemble de l’opposition ivoirienne sur le bon déroulement du scrutin présidentiel d'octobre 2020. C’était le jeudi 25 juillet 2019, à l’occasion de l’investiture du maire Adepo Yapo François de la commune de Yakassé Attobrou.

Estimant que l’opposition ivoirienne prépare des troubles pouvant entacher le bon déroulement du scrutin qui verra l’élection du successeur du président Alassane Ouattara, le porte-parole du RHDP s’est voulu on ne peut plus ferme. « En 2020, vous ne ferez rien », a-t-il lancé du haut de sa tribune aux responsables de l’opposition ivoirienne. Et le ministre Mamadou Touré de poursuivre: « Vous savez que les menaces que vous proférez ne pourront pas être réalisées », a-t-il adressé à l’opposition.

Plusieurs sujets brûlants de la vie politique ivoirienne divisent pouvoir et opposition en Côte d’Ivoire. Notamment la question de la reforme de la Commission électorale (CEI) adoptée au « forceps » en commission au Parlement au grand dam de l’opposition. Outre la reforme de la CEI, la question de la gratuité de la Carte nationale d’identité (CNI) oppose également les deux camps.

Le scrutin présidentiel est prévu pour octobre 2020, soit dans 15 mois, et le ministre Mamadou Touré croit savoir que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est la seule formation politique crédible en Côte d’Ivoire. En 2020, a-t-il exprimé, c’est le meilleur qui gagnera. « En 2020, c’est le meilleur qui va gagner, mais ce sera forcément nous », a-t-il révélé.