Côte d' Ivoire : BAC 2019, voici la date de proclamation des résultats

Les candidats au bac 2019 connaitront leur sort le lundi 29 juillet 2019, dès 14 heures, a-t-on appris auprès du ministère de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Bac 2019, les résultats attendus pour ce lundi

Les épreuves écrites du baccalauréat, session 2019, se sont déroulées du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, ce sont au total 273 000 candidats, répartis dans 244 salles, qui se sont soumis aux épreuves du bac.

En 2018, les statistiques faisaient état de 112 297 admis sur 243 663, soit un taux de réussite de 46,09 % contre 44,87 % en 2017.

Kandia Camara s'est résolument engagée dans la lutte contre la fraude aux examens scolaires. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle a mis en garde les enseignants et les candidats contre tout acte de tricherie. "Je voudrais dire que depuis quelques années, nous menons une lutte acharnée contre la fraude. Et nous le faisons dans l’intérêt de nos élèves, dans l’intérêt du système éducatif parce que nous voulons crédibiliser davantage nos diplômes", a déclaré la première responsable de l'éducation en Côte d' Ivoire lors du lancement du CEPE le lundi 1er juillet 2019.

Des cas de fraude ont été signalés au cours de l' examen du BEPC. "C’est le cas à Abengourou, à Gagnoa, à Divo, à Guitry, à Bouaflé, à Bonon et à Zuénoula où des enseignants, au mépris de la déontologie de leur métier, de la décence et du bon sens, ont transmis à certains candidats au moyen de leurs téléphones portables, des corrigés des épreuves", indiquait Kourouma Ibrahima, inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale.