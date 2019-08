Indépendance: Ce qui n'a jamais été dit sur le rôle joué par Ouassénan

La Côte d'Ivoire célèbre le 59e anniversaire de son accession à l' indépendance le mercredi 7 août 2019. À cette occasion, une cérémonie commémorative sera organisée à partir de 10 heures sur le boulevard Valéry Giscard d' Estaing, en présence de personnalités civiles et militaires, mais également d'organisations professionnelles et associatives.

Gaston Ouassénan se souvient de l'indépendance

Sous la présidence du chef de l' État ivoirien, le 59e anniversaire de l'accession à l' indépendance de la Côte d'Ivoire aura lieu le 7 août 2019 sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. À côté du rôle historique joué par feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République moderne de Côte d'Ivoire, d'autres acteurs ont joué leur partition dans l'acquisition de la liberté.

Il est vrai que Gaston Ouassénan Koné n'a pas pris une part active à la lutte pour l' indépendance, mais il est entré dans l'histoire par la grande porte. Alors âgé de 21 ans, ce cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), était le plus jeune officier ivoirien en 1960.

"J’ai descendu le drapeau français et j’ai monté le drapeau ivoirien", s'est souvenu le général à la retraite sur le site de nos confrères d'APA. Il a "fait entendre pour la première fois l’hymne national de la Côte d'Ivoire, l’Abidjanaise".

"J’étais le plus jeune officier ivoirien, j’avais 21 ans, et dans l’ armée, c’est le plus jeune qui fait toutes les corvées, donc c’était automatique que ce soit moi", a poursuivi Gaston Ouassénan Koné.

Dans un communiqué de la présidence de la République, publié le 19 juillet 2019, nous apprenons que "son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, convie les Personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives (...) à la cérémonie commémorative du 59e Anniversaire de l’Indépendance de la République de Côte d’Ivoire, qui se déroulera le mercredi 07 août 2019 à partir de 10 heures, sur le Boulevard Valery Giscard d’Estaing".