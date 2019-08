Foot - RDC : Florent Ibenge démissionne à la tête des Léopards

L’entraîneur congolais Florent Ibenge a annoncé sa démission comme sélectionneur des Léopards, l’équipe nationale de la République démocratique du Congo.

Florent Ibenge n’est plus le coach des Léopards de RDC.

Après cinq années passées sur le banc des Léopards de RDC, Florent Ibenge a rendu son tablier ce mercredi. Le technicien congolais a annoncé sa démission après une rencontre avec le président de la fédération congolaise, Constant Omari, selon la presse locale. Il s’agit du dixième sélectionneur qui quitte ses fonctions depuis le sacre de l’Algérie à la CAN 2019.

Florent Ibenge envisageait déjà un départ après la CAN 2019 peu glorieuse de l’équipe nationale congolaise. Les Léopards ont été sortis en huitièmes de finale par le petit poucet Madagascar. Les poulains de coach Ibenge s’étaient d’ailleurs qualifiés in extremis pour le second tour. Ils avaient été repêchés parmi les meilleurs troisièmes du tournoi.

« Ce n'est pas la personne d'Ibenge qui compte. C'est l'équipe nationale de la RDC. Je lui souhaite [à son successeur] tout le meilleur. J'espère qu'il pourra emmener l'équipe nationale encore plus loin que j'ai pu faire », a déclaré Florent Ibenge cité par la BBC.

En tant que sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge a disputé trois CAN avec les Léopards. Il a toujours franchi la phase de poules lors de ces trois éditions. Lors de sa première CAN en 2015, le technicien aujourd’hui âgé de 57 ans était même parvenu à ramener le bronze de la Guinée équatoriale. Deux ans plus tard au Gabon, les Congolais ont été sortis en quarts de finale. Ils n’ont pas pu aller plus loin qu’en huitièmes cette année en Egypte.