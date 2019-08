Football: Max-Alain Gradel prend une importante décision

Courtisé par un club d’Arabie Saoudite, l’attaquant ivoirien Max-Alain Gradel n’ira finalement pas pour cette destination exotique. Il va continuer à fouler les pelouses de l’Hexagone cette saison.

Max-Alain Gradel ne va pas quitter la France cet été.

Contrairement à son compatriote Nicolas Pépé (parti à Arsenal en Angleterre), Max-Alain Gradel ne va quitter la Ligue 1 française. Malgré ses envies de départ en fin de saison, le joueur de Toulouse a finalement décidé de rester au club cet été.

Le joueur de 31 ans a annoncé sa décision ce jeudi sur son compte Instagram. « J'ai fait le choix du cœur en décidant de rester cette saison encore au TFC, convaincu par le projet du club et les messages de soutien des supporters. Forza Viola », a écrit Max-Alain Gradel sur le réseau social.

Arrivé l’été dernier chez les Violets, Max-Alain a été un acteur clé du maintien de son club dans l’élite du championnat français. L’international ivoirien (64 sélections/11 buts) a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 36 matches lors du précédent exercice. Son club a terminé à la seizième position à quatre points du premier relégable.

Max-Alain Gradel était notamment courtisé par Al-Ettifaq. Le club saoudien lui proposait un contrat juteux financièrement. Son entraîneur Alain Casanova s’est satisfait de la décision du joueur qu’il compare au Portugais Cristiano Ronaldo. « Max-Alain et le président ont trouvé un accord pour qu’il reste (…) Ça me rend très heureux. C’était mon envie absolue, ainsi que celle du club. Sur le terrain et en dehors, il est très important. Max-Alain a envie de rester. Pour nous, c’est notre Cristiano Ronaldo », a révélé le technicien français sur RMC mercredi soir.