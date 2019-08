Deuil: Ce que retient Samuel Eto'O fils du vécu d'Arafat Dj

L’ancien footballeur international Camerounais, Samuel Eto’o Fils a, à son tour, réagi suite au décès tragique de l’icône ivoirienne du coupé-décalé, Arafat Dj, de son vrai nom Houon Ange Didier survenu lundi 12 août 2019 à la suite d'un accident de circulation à Abidjan.

Deuil : Samuel Eto’O pleure à sa tour Arafat DJ

C’est sur son compte Instagram que la légende Camerounaise du ballon rond, a posté son message de compassion et d’adieu à cette valeur incontestable du coupé-décalé, feu Arafat DJ. Samuel Eto’o fils retient de l’homme, « un gagnant », « un champion » qui aura quitté la terre des hommes un peu trop tôt. “Frère, tu quittes cette terre trop tôt mais tu ne nous quitteras jamais vraiment, car tu restes toujours vivant dans nos esprits. Sur cette image, je nous revois jeunes et conquérants. L’image d’un gagnant, d’un champion est celle que je retiendrai de toi. Vas en paix frangin”, a témoigné l’ex-attaquant du Football Club de Barcelone.

Le quadruple ballon d’or Africain saisira l’occasion pour adresser aux parents, proches et fans du célèbre artiste ivoirien, « ses très sincères condoléances ». « J’adresse mes très sincères condoléances et l'expression de ma sympathie la plus profonde à la famille, au public ivoirien tout entier et aux fans que tu laisses à travers le monde.adrenaline », a écrit Samuel Eto’O Fils sur Instagram.

Pour rappel, le chanteur ivoirien a violemment percuté un véhicule dans la nuit du dimanche 11 août 2019 à Cocody-Angré au niveau de la 7e tranche, alors qu’il roulait à moto. Évacué d’urgence dans une polyclinique aux Deux-Plateaux, la star du coupé-décalé a succombé à ses blessures, le lendemain matin vers 8 h. Laissant dans l’émoi et la consternation des millions de fans à travers toute l'Afrique francophone voire dans le monde. Né le 26 janvier 1986, l'enfant "terrible" du coupé-décalé est décédé dans sa trente-troisième année.