Crise à l'UNJCI: Le Comité de médiation annonce de bonnes nouvelles

Le Comité spécial de médiation de l' UNJCI (Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire) chargé de ramener la paix dans la maison de la presse ivoirienne s'est réuni le mardi 13 août 2019à Abidjan-Plateau. À en croire le communiqué final qui a sanctionné la rencontre, les sentiers ont été aplanis et une nouvelle date a été trouvée pour la tenue du 10e Congrès extraordinaire de l'union.

L' UNJCI, la sérénité retrouvée ?

Communiqué final du Comité spécial de Médiation de l’UNJCI suite au blocage du 10e Congrès :

Par un communiqué du 1er août 2019, il a été mentionné la mise sur pied d’un Comité spécial de Médiation qui se donnait pour mission, suite au blocage du 10e Congrès extraordinaire de l’Union nationale de journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), organisé le samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 à Abidjan, de contribuer à sortir l’Union de l’impasse;

Le Comité spécial de Médiation, présidé par M.Yao Noël (ancien président), et ayant pour Porte-parole M. Amos Beonaho (ancien Président), comprend MM. Honorat De Yédagne (ancien président), Mam Camara (ancien président), Moussa Traoré (président sortant du Conseil exécutif) et César Etou (président du 10ème congrès interrompu), a pris l’engagement de travailler en synergie et proposer ses concours et expériences, comme suggéré par les journalistes, à la résolution inclusive et endogène de la situation de crise qui menaçait la survie de l’Union ;

Le Comité spécial de Médiation a choisi comme base de travail, dans le respect scrupuleux des textes (Statuts et Règlement intérieur de l’UNJCI) et des résolutions déjà adoptées par les congressistes, la validation de toutes les décisions acquises avant le blocage du 10e Congrès (textes adoptés, quitus accordés, candidatures déclarées au CA) et, par conséquent, le maintien du Président élu du Congrès ;

Le Comité spécial de Médiation s’est ensuite donné pour mission de consulter, sans perdre de temps et en vue de parvenir à une solution convenable, tous les autres acteurs impliqués dans la vie de l’Union jusqu’au blocage du congrès, notamment MM. Jérémie Ahouré (PCA sortant), Brou Presthone (Président du Comité d’Organisation du Congrès) ; Franck Ettien, Lance Touré et Jean-Claude Coulibaly, tous candidats têtes de listes à l’élection au Conseil exécutif de l’UNJCI et leurs staffs respectifs

Le Comité spécial de Médiation, à travers de longues et fructueuses discussions, a noté que, de l’avis unanime de tous les acteurs, le blocage du 10ème Congrès à la phase de l’élection des nouveaux dirigeants de l’UNJCI a été occasionné, uniquement, par la question des procurations mal réglée, et qu’il était constamment investi de la mission de trouver un bon mécanisme de gestion et d’encadrement des procurations dont le principe est inscrit à l’article 26 du Règlement intérieur de l’Union qui dispose: « Le vote par procuration est admis. Toutefois, le mandant doit être à jour de ses cotisations. Tout votant ne peut être porteur que d’une seule procuration » ;

A l’issue de toutes les consultations, dans un Mémorundum, approuvé ce mardi 13 août 2019 par les candidats à l’élection au Conseil exécutif de l’UNJCI, les décisions consensuelles suivantes ont été adoptées:

Le président sortant de l’UNJCI organisera un Congrès extraordinaire, le samedi 24 août 2019, avec comme point unique à l’ordre du jour, l’élection des organes dirigeants de l’UNJCI, conformément à l’article 15 des Statuts qui dispose que" en cas de crise grave, le Congrès se réunit en session extraordinaire, à la demande du Conseil d’Administration, du Conseil exécutif ou des 2/3 des membres de l’UNJCI", et à l’article 5 alinéa 2 du Règlement intérieur qui stipule que "le congrès extraordinaire statue sur un ordre du jour unique lié à la situation de crise" ;

Le Président du Comité d’Organisation (PCO) du 10e Congrès est maintenu et appelé à plus de vigilance

L’application rigoureuse des textes et des procédures de gestion des procurations à l’UNJCI, complétée et clarifiée à la lumière de la pratique jurisprudentielle en la matière

Sous la supervision du Bureau du 10ème Congrès, et en présence de deux (2) assesseurs par candidat, le listing officiel des électeurs sera mis à jour si nécessaire et remis aux candidats

La procédure de délivrance des procurations, par le PCO assisté des deux (2) assesseurs par candidat, consistera à :

Demander à chaque électeur résidant à Abidjan et contraint de s’absenter le jour du vote, de passer retirer et remplir de lui-même ou par une personne dûment mandatée par écrit, la fiche motivée de demande de procuration, muni des cartes (CIJP et UNJCI) en cours de validité ;

Permettre aux électeurs résidant hors d’Abidjan et qui ne peuvent venir d’eux-mêmes récupérer leurs procurations, d’adresser une lettre de demande formelle de procuration signée et contenant toutes les références, avec les photocopies des cartes CIJP et UNJCI à l’adresse mail suivante:

"mailto:congresunjci@gmail.com" congresunjci@gmail.com

Le mandant accompagnera sa demande de tout justificatif d’absence, notamment : ordre de mission, certificat de maladie, obligation sociale (avis de décès, de mariage...), et de tout autre moyen de preuves, le principe étant la présence effective et massive des électeurs au Congrès, l’exception étant l’absence.

La délivrance individuelle des procurations sera ouverte, de 9 h à 17 h tous les jours, du lundi 19 au jeudi 22 août 2019.

Aucun quota de procurations ne sera désormais remis à aucun candidat, ce procédé ayant été jugé et reconnu non conforme aux textes par toutes les parties parce que l’Article 26 alinéa 2 du Règlement intérieur stipule que "tout votant ne peut être porteur que d’une seule procuration" ;

Dans un souci de clarté et de transparence dans la gestion du corps électoral, aucune procuration ne sera délivrée le jour du Congrès extraordinaire ;

Une nouvelle campagne électorale est fixée du vendredi 16 au vendredi 23 août 2019 à minuit ;

Le calendrier détaillé du Congrès électif sera publié incessamment par le Comité d’Organisation. Ce calendrier se prendra en compte que le déroulé du scrutin, sans aucune autre forme de procédure.

Fait à Abidjan, le 13 août 2019

Ont signé, les membres du Comité spécial de Médiation

Yao Noël, Président ;

Amos Béonaho, Porte-parole

Honorat Dé Yédagne, membre

Mam Camara, membre

Moussa Traoré, Président du Conseil exécutif sortant, Membre

César Etou, Président du 10ème Congrès, Membre.