Guillaume Soro prévient Ouattara: "Vous ne pouvez pas me briser"

Entre Guillaume Soro et ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la tension a atteint son paroxysme. Et la tentative d’arrestation de l’ancien chef du Parlement ivoirien à Barcelone en Espagne a contribué davantage à pourrir l’atmosphère déjà électrique entre les deux camps.

Guillaume Soro bientôt à Abidjan pour affronter Ouattara et le RHDP

Samedi dernier, lors d’une rencontre avec des Ivoiriens de Valence en Espagne, Guillaume Soro n’y est pas allé de main morte pour asséner ses vérités à ses détracteurs. La tentative d’arrestation dont-il a été victime, n’a rien d’anodin, croit-il. Même s'il ne l'a pas accusé ouvertement, le président du Comité politique est convaincu que le régime du président Alassane Ouattara est derrière « ces manigances » visant à briser sa carrière politique.

« Mais ils sont loin de me briser. Plus ils font ça, plus je suis déterminé à aller jusqu’au bout en 2020 », prévient-il. L’ancien chef de la rébellion ivoirienne ne fait plus aucun mystère sur son ambition de conquerir le fauteuil présidentiel. Et cela semble être la raison véritable du divorce intervenu entre lui et son « père » Ouattara.

«On a fini les concours GPS. Je rentre à Abidjan pour lancer la première conférence citoyenne du GPS», a-t-il annoncé. Le GPS est en effet la machine sur laquelle compte s’appuyer Guillaume Soro pour briguer le fauteuil présidentiel en 2020. Et il pourra dans cette nouvelle aventure compter sur le soutien de ses hommes de confiance tels Alain Lobognon, Sekongo Félicien du MVCI, Soro Kanigui du RACI, Alphonse Soro de l’ ANC et aussi sur le soutien des centaines de mouvements de soutien.

«Je demande aux Ivoiriens de se mobiliser pour que je lance notre mouvement Génération populaire et solidaire », a invité samedi dernier, l’ancien président de l’Assemblée nationale. À la question d’un éventuel retour au RHDP, Guillaume Soro a répondu : « Moi, je ne suis pas dans la ruse. Je ne suis pas RHDP. La structuration de mon cerveau, les pre-requis du combat que j’ai mené et par acquis de conscience, je ne suis pas RHDP».