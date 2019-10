Gnamien Konan dénonce "un vrai désastre intellectuel" sous Ouattara

Le député de Botro, l'honorable Gnamien Konan, a exprimé, mardi 22 octobre 2019, sur sa page Facebook, sa déception face à la gestion "chaotique" du pouvoir par Alassane Ouattara. Dans sa déclaration, le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire pointe du doigt, la résurgence de nouveaux fonctionnaires fictifs à la fonction publique. Un véritable "désastre intellectuel", selon lui. L'ancien ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative évoque également les questions des effectifs pléthoriques au niveau de l'éducation nationale et du taux de chômage en Côte d'Ivoire qui va grandissant.

Gnamien Konan très déçu de la gestion d'Alassane Ouattara

"Les gens ont vraiment fait de ce pays une république bananière et tribale. Des chefs traditionnels manipulés pour dire merci au Président pour une nomination administrative ! Folklorique!!! Comment ont-ils fait pour créer de nouveaux fonctionnaires fictifs à la Fonction Publique ? C’est un vrai désastre intellectuel.

Et ils sont vraiment convaincus qu’en faisant construire des routes et des ponts à crédit par les Chinois, ils vont développer la Côte d’Ivoire ! Ils osent parler de croissance dans un pays dont l’effectif des classes varie entre 80 et 130 élèves.

Ils parlent sans arrêt de travail des enfants, alors que l’école est médiocre et ne fabrique que des chômeurs. Ils osent parler d'émergence dans un pays exportateur de matières premières agricoles et importateur de produits alimentaires. Pourvu qu’ils ne nous parlent plus de troisième mandat, comme si la nouvelle Constitution avait effacé toutes les lois de la République.

Dans ce cas, il aurait fallu dissoudre toutes les institutions y compris la Présidence de la République et refaire toutes les élections aussitôt. Ils parlent même, aussi de Conseil de Ministres à soixante. J’espère que dans treize mois on ne les entendra plus parler. Ni ici, ni ailleurs".

NB: Le titre et le chapeau sont de la rédaction.