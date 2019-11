Affi N'guessan dit tout sur sa rencontre manquée avec Gbagbo

Affi N'guessan est très remonté contre des proches de Laurent Gbagbo. Le président d'une frange du Front populaire ivoirien (FPI, parti de l'opposition) les accuse d'avoir saboté sa rencontre avec le fondateur du parti à la rose en mars 2019.

Affi N'guessan charge des proches de Laurent Gbagbo

Jeudi 21 mars 2019, une rencontre entre Affi N'guessan et Laurent Gbagbo était prévue à Bruxelles. Mais ces retrouvailles n'ont pu aboutir alors que rien ne présageait de son échec. Le député de Bongouanou est revenu sur les bords de la lagune Ébrié sans avoir pu échanger avec l'ancien président ivoirien. Dans un communiqué signé des mains d' Assoa Adou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien donne les raisons de cet échec.

"Le président Laurent Gbagbo a indiqué à Monsieur Pascal Affi N’Guessan qu’il entendait mettre fin à l’ingérence de l’État dans le fonctionnement du FPI et lui a, en conséquence, demandé de reconnaitre le congrès de Mama et de Moossou et d’en respecter les décisions qui en ont découlé", a expliqué Assoa Adou.

Affi N'guessan n'est pas resté indifférent à cette sortie de l'ex-ministre des Eaux et forêts. "J’ai trouvé l’esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu méprisant, insultant et contraire à l’esprit de réconciliation et d’unité du parti qui m’anime. En conséquence, j’ai refusé, j’ai dit « non »", a-t-il soutenu.

Plus de cinq mois après, Affi N'guessan est revenu sur cette affaire. Invité de la chaine française TV5 Monde, le lundi 4 novembre 2019, l'homme politique ivoirien a ouvertement accusé des proches de Laurent Gbagbo de l'empêcher de rencontrer son ancien mentor. "Nous n'avons pas de relations directes parce qu'il y a un certain nombre de personnes autour du président Laurent Gbagbo qui font des pieds et des mains pour que nous ne nous rencontrions pas et pour servir leurs intérêts politiques qui consisteraient à voir le FPI divisé, le FPI sans un chef, sans une tête comme un troupeau sans pasteur, un bétail électoral. Le FPI est très convoité. À l'heure actuelle, par rapport à la recomposition du paysage politique, il y a beaucoup de défis à relever par rapport à l'unité du parti", s'est-il exprimé.