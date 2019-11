6e édition Africa Web Festival : La numérisation de l'Afrique au menu

La 6e édition de l' Africa Web Festival, placée sous le thème "Accélérer la numérisation de l'Afrique", se tiendra du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019, au palais de la Culture d'Abidjan-Trecihville. Pour cette année, les organisateurs entendent donner une autre dimension à l'évènement.

Africa Web Festival attend 7 500 visiteurs

Du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019, Abidjan sera la capitale africaine de la numérisation. Pour la 6e édition d' Africa Web Festival, professionnels du domaine, représentants du gouvernement, entrepreneurs, incubateurs, startups, autorités numériques et administratives, mais également des opérateurs économiques, opérateurs industriels et opérateurs culturels se donnent rendez-vous autour du thème "Accélérer la numérisation de l'Afrique".

Africa Web Festival, organisé par l'organisation à but-non lucratif Mandingo Agir, se donne pour missions de bâtir une Afrique connectée autour des valeurs de partage et de mentorat de la jeunesse ; créer et développer un écosystème d’innovation, du numérique et de l’entrepreneuriat ; développer une plateforme de sensibilisation et d’intégration des outils numériques ; décloisonner les pays et entamer la création d’un écosystème d’innovation numérique continental ; sensibiliser, former, informer et fédérer les jeunes à l’entrepreneuriat.

Les initiateurs dudit festival révèlent que des conférences, des ateliers des rencontres B2B ainsi que des concours d'innovations technologiques et des formations sont au programme. La cérémonie d'ouverture est prévue le jeudi 21 novembre 2019 avec le panel portant sur "Accélérer la numérisation de l’Afrique ; enjeux et perspectives". Deux autres panels axés notamment sur "La problématique du e-commerce en Afrique " et "Face aux GAFAM, quelle place peuvent occuper les médias ?" sont au programme. Il faut noter que d'autres panels sont prévus tout au long du festival.

Dans le souci d'initier les jeunes aux Techniques de l'information et de la communication (TIC), Africa Web Festival leur consacre des activités, à savoir des échanges et débats, des jeux-concours et des animations culturelles.

Africa Web Festival offre, en marge de la 6e édition, la prochaine étape du Parcours numérique francophone (PNF) du 20 au 23 novembre 2019. Notons que la conférence de lancement s'est tenue le mardi 12 novembre 2019 à la salle Jean Marie Adiaffi du palais de la Culture de Treichville.