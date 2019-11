Plus de 100 réfugiés ivoiriens de retour : Le message du HCR

Ce sont exactement 116 Ivoiriens réfugiés au Ghana qui ont emprunté le chemin du retour le jeudi 21 novembre 2019, rapporte le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ils étaient en provenance du Ghana.

Des réfugiés ivoiriens rentrent au pays

L'information a été livrée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Jeudi 21 novembre 2019, 116 Ivoiriens, qui s'étaient exilés au Ghana voisin à cause la crise postélectorale de 2010, ont retrouvé la terre de leurs ancêtres, à l'initiative de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés HCR et le Ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de la Direction d’aide et assistance aux réfugiés et apatrides (DAARA).

Selon l'information relayée par le HCR, les anciens réfugiés ont été accueillis à Noé. Leonidas Nkurunziza, représentant adjoint du HCR leur a expliqué que "le rapatriement n’est pas un simple exercice logistique mais le HCR, en collaboration avec les autorités et ses partenaires, assistent également les rapatriés ivoiriens à reconstruire leur vie à travers les réhabilitations des structures communautaires comme les écoles, les centres de santé, la construction d’abri, la formation professionnelle et des activités génératrices de revenus".

Il faut rappeler que le mercredi 16 octobre 2019, 135 Ivoiriens (35 femmes, 71 enfants et 29 hommes) avaient mis fin à leur exil de dix ans en rentrant du Mali. Ils avaient perçu chacun la somme de 300 000 francs CFA devant leur permettre de subvenir à leurs premiers besoins. D'autres exilés ivoiriens installés au Ghana ont regagné les bords de la lagune Ebrié le jeudi 9 mai 2019. Ils avaient passé huit ans loin de la Côte d'Ivoire.

Jeudi 25 avril 2019, au cours d'une cérémonie officielle, Marcel Amon Tanoh, ministre ivoirien des Affaires étrangères, lançait un appel aux "22 871 sœurs et frères, encore, en exil" à revenir en Côte d'Ivoire afin de bâtir "une Côte d’ Ivoire en paix, réconciliée avec elle-même et avec ses voisins, stable, prospère et émergente".