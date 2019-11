Titrologie : Revue de presse ivoirienne du mardi 26 novembre 2019

La titrologie ou la revue de presse de ce mardi 26 novembre 2019 est dominée par la sortie musclée du mouvement Les Victimes de Guillaume Soro ( VGS), faisant de graves révélations sur l'ex président de l'Assemblée nationale et la rébellion de 2002.

Revue de presse: Soro Guillaume au cœur de l'actualité de ce mardi 26 novembre

La conférence de presse animée par le mouvement Les Victimes de Guillaume Soro a été décortiquée par plusieurs journaux ce lundi. C'est le cas de Le Jour Plus qui pointe à sa Une ''Conférence de presse des victimes de Guillaume Soro, hier, Lama Bamba, frère de l'ex chef de guerre ''Kass'' demande justice ''. Pour sa part, L'Essor Ivoirien affiche à sa page d'accueil ''Rébellion ivoirienne: Doumbia Kader, proche d'IB lance une bombe, comment Soro a planifié la mort de Désiré Tagro, N'Guessan N'dri, 80 personnes dans un conteneur. L'attaque de la Bceao, la mort de Kass, d'Adams, d'IB rattrapent enfin le petit gros''.

''Crimes et coups bas de Soro dans la rébellion, un ex rebelle balance tout et tout'', peut-on lire à la Une du journal L'Expression tandis que Le Patriote indique ''Un collectif de victimes de l'ex-Pan parle, Soro foudroyé ! Il a trahi le président Alassane Ouattara, Soro président, c'est la porte ouverte à la tyrannie, nous allons porter plainte contre lui''. Le Mandat, quant à lui, affiche à sa Une ''Assassinat, casse de la Bceao, Soro Guillaume devant la justice, des révélations sur la mort de Doh Félix, Kass et Ib''.

Outre la conférence de presse du mouvement ''Les Victimes de Guillaume Soro'', l'ex Pan a été cité dans certains journaux ivoiriens relativement à d'autres sujets. ''A 24 heures de la visite d'État dans le Hambol, des lieutenants de Soro montent au créneau : il a fallu le passage de Soro pour que les choses bougent. Ce qui est réservé au chef de l'État'', affiche L'inter quand Le Temps revient sur les échanges entre Blé Goudé et Guillaume Soro à la Haye. ''Pourquoi la rencontre s'est déroulée dans une gare'', mentionne le quotidien à sa Uner. Soir Info indique que ''Après leurs échanges de dimanche à la Haye, des confidences livrées sur la rencontre entre Soro et Blé Goudé''.

L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a aussi été cité dans la presse ivoirienne ce jour. Le journal Notre Voie indique à sa Une ''Cour pénale internationale, voici les nouvelles exigences de Gbagbo''. Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, affiche à sa page d'accueil ''Rebondissement à la Haye, la défense de Gbagbo fait trembler la Cpi. Me Altit dénonce un complot contre le Woody. Ses vérités crues aux greffes, lire l'intégralité de sa déclaration". Quant à Soir Info, le journal indépendant pointe à sa Une ''Depuis Daoukro, le médecin personnel de Gbagbo fait de graves révélations. Du nouveau dans l'affaire de l'ex président à la Cpi''.