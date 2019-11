Sur le départ, ce que l'ambassadeur de Guinée dit à Alassane Ouattara

Alassane Ouattara a accordé une audience à l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, S.E.Mme Olga Syradin, le mardi 26 novembre 2019. Le président ivoirien et la diplomate guinéenne ont échangé sur plusieurs sujets qui touchent les deux pays.

S.E.Mme Olga Syradin remercie Alassane Ouattara

Mardi 26 novembre 2019, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire s'est rendu auprès d' Alassane Ouattara, qui lui a accordé une audience au palais de la présidence de la République. Selon une information issue de la présidence ivoirienne, le chef de l'État et son hôte ont abordé des questions touchant leur pays respectif. Selon une publication sur la page Facebook de la présidence, l'ambassadrice de Guinée en Côte d'Ivoire était venue faire ses civilités à Alassane Ouattara, car sa mission prend fin dans notre pays. S.E.Mme Olga Syradin n'a pas hésité à lui "transmettre les salutations fraternelles du président Alpha Condé et celles du gouvernement et du peuple de Guinée" tout en remerciant le président ivoirien "pour tout le soutien qu’il ne cesse d’apporter à la mission diplomatique de la Guinée à Abidjan et à la communauté guinéenne vivant en Côte d’Ivoire".

Tout en se félicitant des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, S.E.Mme Olga Syradin a souhaité que "les deux pays mettent davantage l’accent sur la coopération économique, en particulier au niveau du secteur privé, en favorisant l’émergence d’entrepreneurs ivoiriens et guinéens, champions au niveau de la CEDEAO, qui vont entrer de plain-pied dans la ZLECAf (la Zone de libre échange continentale africaine), avec pour objectif, l’amélioration des conditions de vie de nos populations".

"S.E.Mme Olga Syradin a réitéré ses remerciements à l’endroit du chef de l’État, du gouvernement et du peuple ivoirien pour l’accueil, l’hospitalité et le soutien dont elle a bénéficié tout au long de son séjour en terre ivoirienne", peut-on lire sur la page Facebook de la présidence ivoirienne.