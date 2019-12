Nathalie Yamb expulsée de la Côte d'Ivoire, les révélations d'un proche

Nathalie Yamb s'est rendue à la préfecture de police d'Abidjan le lundi 2 décembre 2019 pour répondre à une convocation qui lui avait été adressée le vendredi 29 novembre 2019, de la part des autorités ivoiriennes. La rumeur de l'expulsion de la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, candidat de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique d'opposition) a envahi la toile en début de matinée. L'ex-président de l'Assemblée nationale était face à la presse.

Nathalie Yamb expulsée, LIDER affaibli ?

Lundi 2 décembre 2019, accompagnée des avocats, cadres et militants de LIDER, son parti politique, Nathalie Yamb a répondu à la convocation qui lui a été adressée le vendredi 29 novembre 2019. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly s'est rendue à la préfecture de police en début de matinée. Très rapidement, la nouvelle de son expulsion s'est répandue à travers la toile. Mamadou Koulibaly qui était présent à la préfecture de police, a eu un échange avec la presse à ce sujet.

"Après une heure, le préfet de police est arrivé. Il a demandé à rencontré Nathalie Yamb et son avocat. Nous autres, nous avons attendu dans son bureau. Ils sont allés en discussion et puis une heure et demi après, il est revenu nous voir pour dire qu'il présume que nous avons des occupations et qu'il serait bien que nous allions vaquer à nos occupations parce que ça peut durer", a fait savoir le mentor de Nathalie Yamb dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Mamadou Koulibaly a laissé entendre que jusqu'à présent, il ignore ce qui est reproché exactement à sa collaboratrice mais, selon lui, il pourrait s'agir "de troubles à l'ordre public". "Nous avons pris toutes les dispositions puisque la rumeur est très forte qu'elle sera expulsée. Nous lui avons laissé sa valise, ses papiers et on attend", a continué le professeur d'économie.

Suite à l'intervention de Mamadou Koulibaly, nous apprenons auprès d'une source introduite auprès de LIDER que Nathalie Yamb sera bel et bien expulsée de la Côte d'Ivoire. "Ils font traîner les choses le plus longtemps possible ici et ils vont l’emmener directement à l’aéroport pour éviter un rassemblement", souligne notre source.

Nathalie Yamb est connue pour être très critique envers le pouvoir d' Alassane Ouattara. La Camerounaise s'est illustrée lors du sommet Russie-Afrique, du 23 au 24 octobre 2019, à Sotchi en Russie. La conseillère du fondateur de LIDER a porté de vives critiques contre la France.