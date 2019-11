Mamadou Koulibaly fait mentir Soro: «Moi, en palabres avec Gbagbo?»

Mamadou Koulibaly a réagi, via un tweet en date du 2 novembre 2019, aux propos de Guillaume Soro qui, samedi dernier, invitait l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, à se réconcilier avec ses anciens camarades de parti parmi lesquels Affi N’guessan, Simone Gbagbo et également lui Mamadou Koulibaly.

Mamadou Koulibaly répond à Guillaume Soro

Le candidat de Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) a soutenu dans un tweet samedi dernier n’avoir aucun problème ni avec Pascal Affi N’guessan, ni avec Simone Gbagbo encore moins avec Laurent Gbagbo, ses anciens camarades de FPI. « Ah! C'est là-bas on est arrivé ? Mamadou Koulibaly n'a aucun problème, ni avec Affi, ni avec Simone Gbagbo, ni avec LG (Laurent Gbagbo) », a posté le maire d’Azaguié sur Twitter.

Cette réaction de Mamadou Koulibaly vient en réponse aux propos de son successeur à la tête de l'Assemblée nationale. Le samedi dernier, devant ses partisans à Milan, Guillaume Soro a invité Laurent Gbagbo à se réconcilier avec Mamadou Koulibaly, Affi N’guessan et même Simone Gbagbo, en vue de favoriser sa sortie rapide et définitive de prison.

« Vous savez pourquoi Gbagbo est toujours en prison, c’est à cause de nos divisions. Allez dire à Gbagbo de faire la réconciliation. Il n’a qu’à se réconcilier avec Affi N’guessan et Simone Gbagbo. S’il réunit son camp, il sera fort. Je ne me pose pas en donneur de leçons mais s’il ne fait pas l’union sacrée autour de sa personne, il va durer en prison », a lâché Guillaume Soro devant ses partisans.

Avant de poursuivre: «Quand je me levais pour demander la libération de Gbagbo, cela a dérangé la CPI. Il faudrait que tous les fils et filles de la Côte d’Ivoire se retrouvent en terre ivoirienne pour faire la réconciliation. Pour que l’opposition soit forte, il faut que Gbagbo, lui aussi, se réconcilie avec Affi, Simone et Mamadou Koulibaly », avait-il expliqué.