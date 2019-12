Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé en meeting à Soubré, ce samedi

En liberté sous conditions à La Haye, Charles Blé Goudé n'entend pour autant pas rester en marge du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président du Cojep compte d'ailleurs prendre part à un meeting de son parti à Soubré.

Depuis La Haye, Blé Goudé s'invite à un meeting du Cojep à Soubré

Depuis son acquittement, à la mi-janvier 2019, devant la Cour pénale internationale (CPI) et sa mise en liberté deux semaines plus tard, Charles Blé Goudé a hâte de rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter sa pierre à l'édification d'une réconciliation nationale vraie. Ainsi, porté à la tête du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) lors du congrès d'août 2019, l'ancien leader des jeunes patriotes ne cesse d'affirmer lors de ses différentes interviews, qu'il a un rôle à jouer.

Mais en attendant de trouver une issue heureuse à la procédure dans laquelle il est empêtré depuis cinq ans et demi à La Haye, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo voudrait bien devancer l'aurore. C'est dans cette dynamique que Blé Goudé annonce sur sa page Facebook une journée de réconciliation et de cohésion sociale. La première étape de ces actions de terrain se tiendra à Soubré, le 7 décembre 2019, lors d'un meeting au cours duquel CBG s'adressera aux populations ivoiriennes par vidéoconférence.

Dans un élément vidéo, Martial Oupoh Sayéré, Vice-président du Cojep, Délégué du district du Bas-Sassandra donne des précisions : "La Nawa organise un grand meeting le 7 décembre 2019 à la place Charles Boza Donwahi de Soubré." Puis, il ajoute : "Charles Blé Goudé a élaboré sa feuille de route pour aller à la rencontre de toutes les populations ivoiriennes pour la réconciliation, la cohésion sociale, la paix et des élections apaisées." À cette occasion, il livrera un "grand message" aux Ivoiriens.

À noter cependant que Charles Blé Goudé est poursuivi en Côte d'Ivoire pour "Crimes contre prisonniers de guerre". Ce procès fait d'ailleurs grand bruit à Abidjan et dans les chancelleries.