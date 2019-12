Attaque de la CIE à Port-Bouët, Emmou Sylvestre prend une décision

Le maire Emmou Sylvestre, à la suite des attaques perpétrées contre la CIE (Compagnie ivoirienne d'électricité) à Adjahui-Coubé, un quartier de la commune balnéaire de Port-Bouët, le mardi 3 décembre 2019, a décidé de prendre les choses en main. Le premier magistrat de ladite commune a effectué une visite sur les lieux des échauffourées. Il a aussi eu des échanges avec les différentes parties. À l'issue de ces discussions, l'élu municipal a pris une décision.

La CIE attaquée à Port-Bouët, que décide le maire Emmou Sylvestre ?

La commune de Port-Bouët, administrée par Emmou Sylvestre, a connu de chaudes heures le mardi 3 décembre 2019. Des populations en colère ont pris à partie des agents de la CIE, qui se sont rendus au quartier Adjahui-Copubé en vue de traquer les fraudeurs d'électricité dont la popularité du réseau s'étendait au-delà de la commune. Ces employés de la Compagnie ivoirienne d'électricité, quoiqu’accompagnés par des éléments de la gendarmerie nationale, ont subi le courroux des populations. Une foule en colère a mis le feu aux deux véhicules de la société ivoirienne ainsi qu'à la voiture de commandement de la gendarmerie à Port-Bouët Adjahui-Coubé.

Les affrontements entre des individus surexcités et les gendarmes ont duré presque une heure. Grâce à leur supériorité numérique, les badauds font reculer les agents de la maréchaussée. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Les représentants de la CIE ont pu échapper à la barbarie de ces individus.

Jeudi 5 décembre 2019, Emmou Sylvestre a entamé une visite afin de faire le constat, a-t-on appris auprès de la municipalité. Le maire de Port-Bouët a tenu à présenter les excuses des populations auprès de la gendarmerie nationale et la Compagnie ivoirienne d'électricité. Il a également demandé à ses administrés de "collaborer avec les forces de sécurité" dont la mission est de "protéger les biens et les personnes". Puis Emmou Sylvestre a pris la ferme résolution de mettre fin à la souffrance des habitants en réglant définitivement les problèmes d'approvisionnement en eau potable et la fourniture en électricité.