Tiken Jah dit stop à Bedié, Gbagbo et Ouattara: "Leur temps est passé"

Le chanteur ivoirien, Tiken Jah Fakoly, demande aux ivoiriens de se mobiliser afin qu'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ne puissent pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020.

Tiken Jah: ''Demandons à Ouattara, Bedié et Gbagbo de ne pas se présenter en 2020''

A moins d'un an de l'élection présidentielle de 2020, le célèbre chanteur reggae, Tiken Jah Fakoly, dans une vidéo diffusée sur la toile, est revenu sur la demande qu'il avait faite, il y a quelques mois aux trois grands leaders politiques en Côte d'Ivoire.

''Il y a plus d'un an, j'ai souhaité que les ivoiriens se mobilisent pour demander aux présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bedié et Laurent Gbagbo de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020, et que cela aurait permis de tourner un peu la page de la crise post-electorale. Malheureusement les ivoiriens n'ont pas réagi'', a déclaré dans un premier temps l'artiste ivoirien.

Poursuivant, il a souhaité que les ivoiriens prennent leurs responsabilités afin que ces trois leaders puissent se retirer de la scène politique. ''Les ivoiriens doivent savoir où se trouvent leurs intérêts, et leurs intérêts, c'est la Côte d'Ivoire. J'espère que les ivoiriens vont se mobiliser pour éviter que ces trois leaders aillent aux élections.

Je pense qu'il y a aujourd'hui des possibilités dans chaque grand parti politique, de trouver des gens capables d'assumer cette responsabilité si ces gens sont conseillés par ces trois leaders. Réveillons nous. Demandons leur de ne pas se présenter. Leur temps est passé, ''a-t-il ajouté.

A en croire Tiken Jah Fakoly, il est impératif d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise qui pourrait constituer une aubaine pour les terroristes. ''Ce que nous devons savoir, c'est que les terroristes sont aux portes de notre pays. Et dès qu'il y aura des troubles, ils agiront.

Eux, ils ne cherchent que ça. Donc mobilisons nous pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de demander respectueusement à ces trois leaders de se retirer et de laisser la place à une autre génération parce que leur temps est passé'', a renchéri l'icône du reggae.

Pour rappel, Henri Konan Bédié (85ans), Alassane Ouattara (77 ans) et Laurent Gbagbo ( 74 ans) se sont jusque là, montrés évasifs concernant leurs candidatures en 2020.