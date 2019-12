Violence à l'école: Les parents vont payer les dégâts de leurs enfants

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a eu une rencontre d'urgence avec les acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire afin de discuter sur les violents affrontements qui minent l'ecole ivoirienne ces derniers jours

Violence en milieu scolaire : Kandia Camara et les parents d'élèves se sont parlé

La situation de l'école ivoirienne devient de plus en plus préoccupante. Après les différents scandales impliquant des élèves ces dernières semaines, ce sont cette fois-ci, des violentes manifestations ayant pour objectif d'anticiper les congés de Noël, qui secouent l'école ivoirienne depuis le 5 décembre. Une minorité d'élèves voulant aller en congés un peu plus tôt, ont décidé de déloger leurs autres camarades.

Le refus de certains élèves plus consciencieux, voulant respecter les dates scolaires préétablies par le gouvernement, a occasionné des affrontements d'une extrême violence qui, en moins de 10 jours, ont occasionné la mort de 3 jeunes élèves respectivement dans les villes d'Ayama, de Daloa et à Dimbokro.

Une situation alarmante qui préoccupe la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Kandia Camara a convoqué l'ensemble des acteurs du système éducatif (parents d'élèves, responsables Coges, enseignants et bien d'autres) ce mercredi 11 décembre 2019 à Cocody afin qu'ils puissent eux mêmes donner la conduite à tenir face à ce comportement de certains élèves ivoiriens.

''L'éducation de nos enfants, commence chez nous à la maison. Nous, les parents, sommes les premiers responsables de l'éducation de nos enfants. Alors voici que certains de nos enfants assassinent nos autres enfants. Chers parents, qu'en dites-vous? Allons-nous laisser nos enfants assassiner nos autres enfants? C'est ensemble que nous déciderons de l'avenir de l'école ivoirienne. Alors je vous ecoute'', a affirmé la ministre Kandia Camara avant de donner la parole à son auditoire.

Même si les différents intervenants ont essayé de trouver des causes à ce mauvais comportement des élèves, telles que la consommation abusive de la drogue, la suppression de la chicote à l'école et dans les familles et bien d'autres causes, il a été demandé à la Ministre Kandia Camara de prendre des sanctions fermes envers ces jeunes fauteurs de troubles. Aussi il a été majoritairement demandé à la ministre Kandia Camara la réintroduction de la chicote à l'école.

Ayant pris acte des propositions qui lui ont été faites, Kandia Camara a décidé que tous les responsables soient purement et simplement radiés des écoles publiques et privées. Aussi, a-t-elle informé que les parents des élèves responsables des casses dans les différentes écoles, rembourseront les torts causés.