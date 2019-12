Abidjan en ébullition avant le retour de Guillaume Soro: Ce qui se passe

Guillaume Soro a annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour le 22 décembre prochain. Les partisans de l'ancien Président de l'Assemblée nationale, notamment le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (MVCI), mettent les bouchées doubles pour réserver un accueil chaleureux à leur leader.

Grande mobilisation des Soroïstes pour le retour au bercail de Guillaume Soro

Hors de la Côte d'Ivoire depuis plus de six mois, Guillaume Soro a annoncé son retour au pays par le biais de son fidèle lieutenant Alain Lobognon. Le séjour européen du Président de Générations et peuples solidaires (GPS) n'a cependant pas été de tout repos. Rencontres avec des personnalités européennes, Crushs parties et autres déclarations à la presse ont été pour le candidat déclaré à la Présidentielle de 2020, des tribunes toutes trouvées pour s'attaquer à la gouvernance d'Alassane Ouattara et du RHDP unifié.

Pour son retour en Côte d'Ivoire, le Député de Ferkessédougou entend faire un réel corps à corps avec ses compatriotes ivoiriens à travers les villages et hameaux du pays afin de non seulement partager leur quotidien, mais aussi et surtout pour leur expliquer son projet de société et son programme de gouvernement.

Le MVCI de Félicien Sékongo a donc annulé toutes ses activités afin de se mobiliser pour réserver un accueil triomphal à Guillaume Soro.