Coup dur au PDCI: Des proches de Billon lâchent Bédié pour Ouattara

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) vient d'être frappé par un coup dur. La famille politique d' Henri Konan Bédié, qui a pour objectif de reconquérir le pouvoir d'État, est face à un départ de certains ses cadres en direction du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À moins d'un an de la présidentielle de 2020, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire est frappé par un coup dur.

Le PDCI perd des militants, le RHDP se frotte les mains

À l'approche de la présidentielle du 31 octobre 2020, la bataille entre le PDCI et le RHDP s'intensifie. Les anciens alliés sont résolument engagés dans la lutte pour la conquête des militants. Le samedi 7 décembre 2019, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a organisé un meeting à Yamoussoukro en hommage au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Il faut rappeler que le parti d' Henri Konan Bédié avait déjà convié ses partisans à une rencontre dans la même ville le 19 octobre avec à la clé la commémoration de la date d'anniversaire du fondateur du PDCI.

Il faut noter que suite aux divergences entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, des cadres du PDCI ont préféré poser leurs valises dans le camp des houphouëtistes. Ainsi, Daniel Kablan Duncan, Ahoussou Jeannot Kouadio ou encore Adjoumani Kouassi Kobenan ont-ils lâché le natif de Daoukro pour se blottir dans les bras du chef de l'État. En plus des grosses têtes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, des militants ont également retourné leur veste. C'est le cas pour des proches de Jean-Louis Billon qui ont officiellement annoncé leur adhésion au RHDP. Le mouvement "Billon Espoir", créé depuis 2013, s'est donné pour mission de "soutenir le PDCI-RDA en général et plus particulièrement les actions de M. Jean Louis Billon, membre du secrétariat exécutif dudit parti", souligne un communiqué publié le vendredi 13 décembre 2019.

Cependant, Blé Désiré, le président dudit mouvement, soutient que son ambition a été "freinée par le constat de l’opposition stérile du PDCI-RDA vis-à-vis du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix". D'ailleurs, il précise que "cette opposition acharnée et vindicative peut être de nature à mettre en péril la cohésion sociale, l'unité nationale, et ternir l’image du président Félix Houphouët Boigny, notre père à tous". Fort de ce constat, le mouvement "Billon Espoir" rejoint le RHDP et porte désormais le nom "RHDP Espoir".