1ère femme commando gendarme, le lieutenant Aka crée le buzz

Première femme commando gendarme de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le lieutenant Aka Adjoua Laurence a créé un véritable buzz sur la toile. L'officier de la gendarmerie a séduit les internautes à l'occasion de la cérémonie de remise des attributs de commando aux stagiaires de la 17e promotion, le vendredi 13 décembre 2019 à la caserne d'Agban.

Le commando Aka Adjoua, nouvelle figure de la gendarmerie ?

La cérémonie de remise des attributs de commando aux stagiaires de la 17e promotion s'est tenue le vendredi 13 décembre 2019 dans l'enceinte de la caserne d'Agban. Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense, a exprimé ses encouragements aux nouveaux commandos gendarmes. "Quand Dieu vous a donné la grâce d’avoir surmonté les épreuves, devant vos parents, devant la nation, vous devez être fiers de vous-mêmes et le demeurez. Cette fierté, vous devez la porter au quotidien par vos actes. Notre pays a connu de nombreux soubresauts, mais la gendarmerie est toujours restée la gendarmerie, c’est-à-dire fidèle à elle-même, pour la patrie et pour la loi", a déclaré l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

La grosse attraction de la cérémonie était la présence d'une femme dans le rang des commandos gendarmes. En effet, le lieutenant Aka Adjoua Laurence est entré dans l'histoire en devenant la première femme commando gendarme ivoirienne. Cette titulaire d'une maitrise en droit, obtenue en 2013 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, vient de démontrer qu'avec de l'abnégation il est possible d'atteindre ses objectifs, même ceux que l'on croit hors de portée. Alors qu'elle aurait pu choisir de se retrouver dans une salle d'audience ou exercer dans un cabinet d'avocats, la jeune dame préfère se lancer dans l'armée. Aujourd'hui, après avoir subi avec brio la formation de trois mois, deux semaines à l'école de Toroguhé, Aka Adjoua Laurence fait partie des 377 nouveaux commandos gendarmes.

Le courage et l'abnégation du lieutenant Aka Adjoua Laurence ont créé une vague d'admiration et d'hommage au commando hors pair que représente la femme de droit.