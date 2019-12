Congés de Noël anticipés: Des députés en colère, Kandia Camara citée

Un groupe de députés ivoiriens, réunis au sein du mouvement Synergie 2020, s'est prononcé, samedi, sur la situation à l'école, marquée par des violences inouïes dues aux congés de Noël anticipés.

Les députés de Synergie 2020 condamnent les violences à l'école et font des propositions

Le phénomène du "départ volontaire et précipité en congé" des élèves, resurgi cette année 2019, a suscité la réaction d'un groupe de députés conduits par l'honorable Kebe Mahamadou.

Lors d'une conférence de presse samedi à Cocody-Palmeraie, le groupe Synergie 2020 a condamné ce fait "déplorable" qui connait des proportions dramatiques du fait du développement des moyens de communication et des réseaux sociaux dont se servent les élèves.

Pis, confie le député Kebe Mahamadou, ce phénomène cache d’autres dangers pour l’école tels que la drogue, la prostitution et le banditisme. C’est pourquoi, Synergie 2020 appelle l’ensemble des acteurs du secteur éducation et les populations à la "réflexion sereine".

À la question de savoir si la résurgence du phénomène du "départ volontaire et précipité en congé" suscité par les élèves, était imputable à la gestion de la ministre Kandia Camara, l'honorable Kebe Mahamadou a fait savoir que ce fait condamnable et déplorable n’est pas nouveau. Sauf que cette année, il a atteint un pic intolérable en occasionnant la mort de trois élèves.

"En réalité, cette situation malheureuse prend ses sources dans des pratiques tolérées depuis le début des années 2000. Le ver était déjà dans le fruit depuis cette époque avec des velléités de paralysie des établissements scolaires à la veille des vacances de Noël et de pâques", a-t-il confié.

Entre autres propositions, Synergie 2020 invite le président de l’Assemblée nationale à autoriser l’inscription d’une question orale avec débat sur le phénomène au calendrier législatif 2020.

"Nous encourageons la Ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement technique à poursuivre ses efforts pour une année scolaire plus calme (et) prions chaque acteur du système à s’impliquer fermement dans la résorption de ce problème", a souhaité Kebe Mahamadou au nom de ses pairs députés.