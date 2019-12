PDCI et RHDP se disputent la dépouille de Charles Koffi Diby

Décédé le 7 décembre dernier, Charles Koffi Diby risque d'avoir des obsèques quelque peu survoltées. Et ce, à cause des rivalités entre le PDCI et le RHDP, les deux partis sur lesquels l'ancien président du CESEC était à califourchon.

RHDP ou PDCI, quelles obsèques pour Charles Koffi Diby ?

En Afrique, les funérailles sont généralement source d'union et de réconciliation. Mais celles de Charles Koffi Diby risquent de connaître quelques frictions. En effet, le décès de l'ancien Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) bouleverse toute la Côte d'Ivoire. Les hommages d'acteurs politiques et de citoyens lambda ne cessent de pleuvoir sur les réseaux sociaux, tant l'ancien ministre de l'Économie et des Finances de Laurent Gbagbo s'est distingué de par son travail.

Mais là où les choses pourraient s'envenimer, c'est bien à propos de l'organisation des obsèques de ce grand serviteur de l'État. Pour sa famille biologique, tous la connaissent, et elle est originaire de Bouaflé, dans la région de la Marahoué. Mais c'est surtout au niveau de sa famille politique que les choses risquent de se gâter. En effet, de son vivant, Charles Koffi Diby avait entretenu une certaine ambigüité sur son appartenance politique. Cette ambigüité tient du fait que l'ancien argentier de Gbagbo a été nommé concomitamment au Conseil politique du RHDP et membre du Bureau politique du PDCI.

"Aucun citoyen n'est autorisé à militer dans deux partis politiques à la fois", interdit la loi ivoirienne relative aux partis politiques. De même, dans l'organisation interne des partis, tout militant qui aspire à un poste de responsabilité doit, entre autres conditions, être à jour de ses cotisations.

En pareille occurrence, l'on s'interroge donc qui du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié, parti au pouvoir) et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) aura la latitude de prendre en main l'organisation des obsèques de Charles Koffi Diby ? Loin de créer une polémique inutile autour de ce décès qui frappe les Ivoiriens dans leur ensemble, espérons toutefois que ces obsèques se déroulent sans accrocs.