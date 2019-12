Côte d’Ivoire: Non, le Préfet Vincent Toh Bi n’a pas été promu mais…

Le Préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, est au coeur d’une vaste campagne de félicitations après l’adoption d’un décret portant nomination de Préfets de Région et de Préfets de Département, mercredi en conseil des ministres.

Le Préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi, n’a pas été promu mais reconduit à son poste

Sacrée promotion pour le Préfet Vincent Toh Bi? Mercredi 18 décembre 2019, au cours d’un conseil des ministres (le dernier avant la fin de l’année), qui s’est tenu à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé plusieurs décrets de nomination. Au titre du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, cinq (05) décrets de nomination et d’affectation de membres du corps préfectoral, ont été adoptés dont le premier décret porte nomination de Préfets de Région et de Préfets de Département.

Ainsi, sur la liste de la trentaine d’administrateurs civils nommés Préfets de District/Région, se trouve l’iconoclaste Préfet d’Abidajn, Vincent Toh Bi Irié. « Monsieur le Préfet Vincent Toh Bi Irié nommé ce jour (mercredi) Préfet de Région d’Abidjan. C’est le fruit d’un travail très bien fait. Félicitations à vous Monsieur le Préfet », exulte un internaute. Mais est-ce une nouvelle nomination ou s’agit-il vraiment d’une promotion pour celui qui a brisé tous les ‘’codes préfectoraux’’ depuis sa nomination en août 2018 comme Préfet d’Abidjan?

Afrique-sur7 a enquêté auprès de personnes ressources. Il ressort que, contrairement au Lieutenant-colonel Ouattara Issiaka dit Wattao promu Colonel-Major de l’Armée de terre, le Préfet Vincent Toh Bi n’a en effet ni changé de grade ni connu une nouvelle nomination. Et pour cause. Depuis deux (02) ans maintenant, Vincent Toh Bi Irié est Préfet Hors Grade, Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan. C’était donc pour faire simple que la presse a été habituée à son titre: Préfet d’Abidjan.

«Son titre exact était trop long et trop protocolaire », confie une source auprès de la Préfecture d’Abidjan. Selon notre interlocuteur, ce n’est donc pas une nouvelle nomination à laquelle Vincent Toh Bi fait face. « Il est simplement reconduit dans ses fonctions comme beaucoup d’autres Préfets mentionnés dans le décret », insiste notre source. Nommé en remplacement de Sidiki Diakité le 06 août 2018, Vincent Toh-Bi Irié était, à sa nomination, le plus jeune Préfet de région de la Côte d’Ivoire et de l’histoire d’Abidjan.