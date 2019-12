Crise Ouattara-Soro: Ce que Babily Dembélé demande aux ex-combattants

Babily Dembélé, président du Congrès ivoirien pour le développement et la paix (CIDP), a invité, lors d’une conférence de presse tenue samedi dernier, les anciens rebelles et ex-combattants pro-Gbagbo à se tenir loin de la guéguerre Soro-Ouattara.

Guéguerre Soro-Ouattara : Les recommandations de Babily Dembélé aux anciens combattants de la crise

L’appel du président du CIDP, intervient dans un contexte de tension accrue entre l’ex-chef de la rébellion des Forces nouvelles, Guillaume Soro, et son ancien mentor Alassane Ouattara, à quelques 10 mois du scrutin présidentiel ivoirien 2020. « Le 23 décembre 2019 dernier, nous avons suivi avec intérêt, l’épisode du retour au pays du Président du courant politique Générations et Peuples Solidaires (GPS) dirigé par Monsieur Guillaume Kigbafori Soro », a rappelé le président Babily Dembélé.

Vu la situation sociopolitique qui prévaut, l'opposant au régime Ouattara demande aux ex-combattants des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, en particulier ceux qui ont rejoint volontairement le CIDP, son parti politique, à « se mettre en dehors du champ des péripéties politiques » qui opposent le président de GPS et au pouvoir en place.

«Chers militants, votre engagement pour la paix est la voie noble et ne saurait être ébranlé par des incompréhensions conjoncturelles et opportunistes doublées de manipulations », leur a-t-il lancé. Non sans leur rappeler que ce qui compte le plus aujourd’hui pour la Côte d’Ivoire, c’est « la paix ». Le président du CIDP, a aussi saisi l’occasion de son adresse aux militants de son parti, pour lancer un message des plus pressant à l’ensemble des acteurs politiques ivoiriens.

«Le CIDP appelle toutes les forces vives de notre pays à s’asseoir autour d’une même table pour poser des actions concrètes en faveur de la paix en vue de lui assurer un développement global et inclusif », a-t-il appelé. Aussi, El Hadj Babily Dembélé a-t-il fait savoir que « cet appel pressant et pathétique » a pour seul but de garantir à notre pays, la quiétude qu’il est en droit d’attendre, surtout en cette période charnière d’une année qui s’achève et l’autre qui commence ».

Quoi qu'il en soit, le CIDP s’engage à respecter les Institutions de la République de Côte d’Ivoire et les autres institutions de notre pays et du monde. De même que le parti de Babily Dembélé s’engage à s’ouvrir à toutes les négociations et discussions, y compris en temps de crise, afin de ne plus recourir à la violence pour le rétablissement de l’ordre social.