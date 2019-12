Thierry Tanoh rejoint Marcel Amon-Tanoh: Ce qui s'est passé à Aboisso

En compagnie du père Noël, le ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon-Tanoh, et l'ancien ministre du Pétrole, Thierry Tanoh, accompagnés pour la circonstance de leurs épouses respectives, ont comblé de joie plusieurs enfants. Les deux couples ont distribué aux enfants malades et démunis réunis au Centre hospitalier régional (CHR) et au village SOS d'Aboisso, un grand nombre de présents. C’était le jeudi 26 décembre 2019.

Marcel Amon-Tanoh redonne de l'espoir aux enfants malades du CHR et du village SOS d'Aboisso

Le chef de la diplomatie ivoirienne Marcel Amon-Tanoh, son épouse et le couple Thierry Tanoh ont célébré la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël, en compagnie de près de 40 enfants et nourrissons dont l'âge oscille entre 3 semaines et 10 ans au CHR d'Aboisso.

Les deux couples ont offert aux gamins venus en consultation ou internés au service de pédiatrie ainsi qu'aux nouveau-nés, des cadeaux. A la grande joie de ces derniers, des parents et de tout le personnel de soin et d’assistance.

Toujours chargés de jouets, le ministre des Affaires Etrangères et son épouse, accompagnés de l’ancien ministre du Pétrole, M. Thierry Tanoh, lui aussi avec son épouse, se sont tous rendus au village SOS d'Aboisso par la suite.

Au cours de cette cérémonie de solidarité et de générosité, le ministre Amon-Tanoh n’a pas caché son émotion. Il s’est réjoui de pouvoir partager ces moments intenses avec les enfants en situation de vulnérabilité. Il a tenu à remercier le personnel soignant de l'hôpital général et les bénévoles du village SOS d'Aboisso, pour leur abnégation au travail. Un service qui redonne de l'espoir aux plus petits.

Créée en 1983 pour secourir l’enfance démunie, cette structure a vu le jour grâce au soutien du père du ministre Marcel Amon-Tanoh. Dans cet établissement, les généreux donateurs ont mis du baume au cœur de 200 enfants pensionnaires. Depuis de nombreuses années, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amon-Tanoh et son épouse mènent des actions sociales en direction de la population de la cité royale.

Initiatrice des deux cérémonies, la fondation d’Augustin existe quant à elle, depuis 2017. Cette fondation réalise, chaque année, des actions en faveur de la jeunesse ivoirienne, en soutenant des projets dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

Pour cette année 2019, la Fondation d’Augustin a mis totalement en œuvre 6 projets au plan national, distribué 4.562 kits scolaires et nourri 630 élèves à la cantine scolaire, comme le rapporte une source une correspondance particulière à Aboisso.