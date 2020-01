Côte d'Ivoire: Les grandes décisions de la Promotion Bernard Zadi Zaourou

La promotion Bernard Zadi Zaourou (ex-étudiants de Lettres modernes 2004-2010 de l'Université de Cocody) sera en Assemblée générale élective le mercredi 15 avril 2020. C'est ce qui a été décidé le 28 décembre 2019 au cours d'une réunion entre les membres du comité ad-hoc de ladite promotion.

Le comité ad-hoc de la promotion Bernard Zadi Zaourou a eu une réunion technique le samedi 28 décembre 2019 au CNTRO (ex GRTO) à Cocody. Une rencontre au cours de laquelle a été fixée la date de l'Assemblée généralede ladite organisation prévue pour le mercredi 15 avril 2020.

Il s'est également agi pour le président du comité ad-hoc, Wondji Gbragli Pamphile, et les membres de son bureau de prendre certaines résolutoins pour la réussite de l'Assemblée générale. Ainsi donc, il a été décidé que chaque membre de la promotion Bernard Zadi Zoaurou ainsi que les membres du comité ad-hoc, contribuent selon leurs moyens à la parfaite organisation de l'AG. Les cotisations sont à déposer avant la date du 26 février 2020 auprès de la trésorière Gueye Joelle.

Au menu de cette Assemblée générale, l'élection du nouveau président de la promotion Zadi Zaourou. Les éventuels candidats sont donc priés de se faire enregistrés le plus tôt possible auprès du président de la commission électorale, Gnizako Zab Flavien, ou auprès du secrétaire général de la commission, Sibahi Bry Achille.

Précisant que cette Assemblée générale ne connaitra plus aucun report possible, le président du comité ad-hoc a insisté sur la mobilisation de tous et surtout sur la communication de proximité dans tous les coins et recoins du pays. Ce sont donc environ 500 personnes y compris des membres de la famille Zadi, qui sont attendues le 15 avril prochain. A noter que la réunion a demarré après une minute de silence à la memoire du professeur Diandjué Bi Kakou Parfait décédé récemment des suites d'un malaise en France.