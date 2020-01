Traquée par Ouattara, Affoussiata Bamba indésirable en Europe ?

Affoussiata Bamba Lamine séjourne actuellement en Europe aux côtés de Guillaume Soro visé par un mandat d'arrêt international. Tout comme son mentor, l'ancienne ministre ivoirienne de la Communication est traquée par le régime d'Alassane Ouattara. Mais aux dernières nouvelles, la fille de l'opposant Bamba Moriféré y passerait de mauvais moments.

Qui en veut à Affoussiata Bamba Lamine en Europe ?

Ministre de la Communication d'Alassane Ouattara du 21 décembre 2012 au 9 janvier 2017, Affoussiata Bamba Lamine est tombée en disgrâce avec le président ivoirien au lendemain de sa retentissante défaite contre Yasmina Ouégnin lors des législatives de 2016 dans la circonscription de Cocody. Chassée du gouvernement suite à cette déconvenue, l'ex-porte parole adjointe du gouvernement s'est très vite dressée contre le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

On se souvient qu'en juin 2017, elle avait solennellement lancé un appel à "une forte mobilisation" autour de Guillaume Soro. L'avocate ivoirienne avait demandé "à tous les Ivoiriens, épris de paix et engagés pour la réussite de la réconciliation nationale, à s’unir autour de GKS pour la commémoration de l’attentat du 29 juin 2007". Cette sortie a surpris plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne étant donné qu' Affoussiata Bamba Lamine s'était toujours montrée loyale envers Alassane Ouattara.

Au moment où Guillaume Soro entre ouvertement en conflit avec le chef de l'État, Affoussiata Bamba choisit de se ranger du côté de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. Les évènements se déroulent assez vite, le député de Ferké est sommé de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale vu qu'il refuse d'adhérer au RHDP.

Celui-ci s'exécute le 8 février 2019. Les relations entre Alassane Ouattara et son "filleul" se détériorent jusqu'à atteindre leur point culminant avec le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, soupçonné d'avoir tenté de déstabiliser le régime. Guillaume Soro manque de rentrer à Abidjan le 23 décembre 2019. Affoussiata Bamba qui l'accompagnait, ne rentre pas non plus.

On apprendra plus tard que l'ex-ministre est dans le collimateur du pouvoir en place. Des véhicules de l'administration auraient été trouvés à son domicile. Selon le quotidien L'Essor ivoirien, dans sa parution du mardi 7 janvier 2020, cette soroiste qui aurait tenté de se cacher chez l'une de ses nièces s'est heurtée à un refus catégorique de cette dernière. Notre confrère souligne qu'elle serait actuellement en grande difficulté.