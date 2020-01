Situation socio-politique: Un notaire interpelle le Président Ouattara

Maître Zéhouri Bertin Paul-Arnaud s’est prononcé, vendredi, sur l’actualité socio-politique nationale. C'était au cours d’une cérémonie de présentation des voeux de nouvel an à la presse nationale et internationale à Abidjan.

Développement local: Me Zéhouri Bertin dévoile ses priorités pour 2020

A la faveur du nouvel an 2020, Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud a présenté ses voeux à la presse vendredi 10 janvier. L’occasion a été bonne pour le Notaire titulaire de la 48ème Charge Près la Cour d’Appel d’Abidjan, de se prononcer sur l’actualité socio-politique nationale. Interrogé sur l’affaire Guillaume Soro, ex président de l’Assemblée nationale poursuivi pour tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, Me Zéhouri Bertin a déclaré que, d’un point de vue juridique, le mandat d’arrêt émis contre le leader des Soroistes, paraît justifié.

Selon l'Enseignant-juriste, il appartient au président de la République de veiller à la paix et à la stabilité en Côte d’Ivoire. « Les autorités ivoiriennes estiment avoir des éléments de preuve contre M. Soro. Maintenant, il appartient aux pays qui recevront le mandat d’arrêt international, de l’exécuter ou pas », dira-t-il. Sans entrer dans des considérations politiciennes, le Notaire-conseil a toutefois plaidé pour que le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, desserre plus ou moins l’étau de sorte à favoriser un cadre idéal au dialogue, à la paix et à la protection de tous les Ivoiriens.

« Notre message est un message de paix afin que les compétitions électorales à venir se déroulent dans un climat de quiétude », a-t-il insisté. Revenant sur ses activités au sein de l’Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire (ODAP-CI), Me Zéhouri Bertin s’est réjoui du soutien constant et de la confiance sans cesse renouvelée des populations, en particulier celles de la région du Lôh-Djiboua à sa personne et à son organisation de développement.

Le président de l’ODAP-CI a promis d’être encore plus proche des populations cette année 2020 avec des projets novateurs, notamment la construction effective de la banque alimentaire du Lôh-Djiboua afin de favoriser l’auto-alimentation dans la région. A cet effet, l'acteur de développement a plaidé pour l’obtention d’un soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire, en appui avec les partenaires étrangers de l’ODAP-CI pour finaliser le projet.

Outre la Banque alimentaire qui verra le jour, Me Zéhouri Bertin promet d’accompagner les jeunes dans l’auto-emploi. « Nous sommes reconnaissants de ce que les populations nous ont apporté. Jamais, nous ne reculerons face aux enjeux qui sont les leurs. Au nom du Bureau exécutif de l’ODAP-CI, nous nous engageons à demeurer près d’elles », a-t-il promis.