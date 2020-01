PDCI : Kouadio Konan Bertin prépare un gros coup

Kouadio Konan Bertin veut visiblement marquer son retour au PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'une pierre blanche. L'ancien président de la jeunesse du parti dirigé par Henri Konan Bédié prépare activement les futures batailles électorales en vue de redonner le pouvoir au plus vieux parti politique ivoirien. L'ex-député de Port-Bouët annonce un grand événement dans les prochains jours.

Que préparent le PDCI et Kouadio Konan Bertin ?

Pendant un moment, Henri Konan Bédié et Kouadio Konan Bertin (KKB) ont eu des rapports très tendus. L'homme qui a dirigé la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire reprochait au "sphinx de Daoukro" d'avoir sacrifié les ambitions du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny au profit d' Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2015. En effet, l'ancien chef d'Etat avait décidé de ne pas présenter de candidat au nom de sa formation politique, faisant ainsi de l'actuel président ivoirien le candidat unique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). KKB avait opposé un refus catégorique face à cette décision de "N'Zuéba". Cela lui a attiré les foudres de son père. Le "soldat perdu" est allé plus loin en se portant candidat à la présidentielle de 2015.

Des années plus tard, cet ainé d'une fratrie de six enfants a fait la paix avec Bédié et a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour le retour du PDCI au pouvoir, après la chute du 24 décembre 1999. Invité de la délégation PDCI-RDA de la commune de Treichville, le vendredi 10 janvier 2020, Kouadio Konan Bertin a livré un message d'espoir aux militants du parti septuagénaire, rapporte son service de communication. "C’est ici que le PDCI est né, c’est donc d’ici que doit venir la victoire du PDCI en 2020. De ce fait d’ici mars, nous animerons un grand meeting ,une démonstration de force ici même a treichville , pour lancer les flammes de la victoire du PDCI en 2020 avec le président Bédié", a avancé KKB.