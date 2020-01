Présidentielle d'octobre 2020: Ce qui va faire gagner le RHDP

Les élections présidentielles d'Octobre prochain vont se dérouler avec une nette longueur d'avance du RHDP( parti au pouvoir ) sur l'opposition.

Ces réalisations de Ouattara qui parleront en faveur du RHDP

Sûr que le bilan des deux mandats présidentiels d'Alassane Ouattara, constituera un atout majeur pour le RHDP à la présidentielle d'octobre 2020.

Le bilan du Programme social du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est très flatteur; et ce, à tous les niveaux.

En plus de la poursuite des réformes institutionnelles, annoncée par le Président Alassane Ouattara pour consolider davantage l’Etat de droit et rapprocher les institutions des concitoyens, on note que le taux d’accès aux services de santé est passé de 44% en 2012 à 69% en 2015.

La santé constitue un secteur prioritaire pour le gouvernement et l’objectif est de rapprocher les infrastructures sanitaires des populations à moins de 5 km. D’importants investissements ont été réalisés et se poursuivront également avec la construction et la réhabilitation d’hôpitaux.

Au niveau sécuritaire, l'on enregistre de même la baisse significative des trafics de tous genres et de l’insécurité aux postes frontaliers ainsi qu’en zone urbaine et rurale grâce à une parfaite collaboration entre les forces de sécurité.

La priorité du gouvernement pour 2020 et les années à venir est le renforcement et le relèvement des capacités opérationnelles de l’ensemble des forces militaires et paramilitaires.

Cela se traduira entre autres, par la poursuite du programme de réhabilitation, de construction et d’équipement des casernes ; le renouvellement accéléré des matériels et équipement de dotation ; la lutte contre le grand banditisme et l’intensification de la lutte contre la fraude et l’occupation illégale des aires protégées.

Au plan économique, la pauvreté est en net recul avec 35% en 2018 contre 51% en 2011. Selon le gouvernement, ce taux devrait encore baisser grâce à une gestion rigoureuse et saine des finances Publiques qui permet de regagner la confiance des partenaires techniques et financiers et de maintenir le rythme de la croissance.

L'impact de cette embellie économique sur les conditions de vie des populations, se traduit entre autres par le déblocage des salaires des fonctionnaires après plus de 25 ans de gel, le relèvement du SMIG, le financement des projets de centaines de milliers de femmes et la subvention du prix d’achat aux producteurs de certains produits agricoles : Café, Cacao, Coton, Anacarde…

Tous ces acquis vont, à n'en point douter, faire la différence entre le candidat qui portera les couleurs du RHDP et les candidats de l'opposition.