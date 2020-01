La Fondation Pierre Fakhoury frappe un grand coup à Assinie

La Fondation Pierre Fakhoury vient de poser un acte de grande envergure à Assinie, une ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle a fait don d'une école primaire dont la valeur est estimée à 70 millions de francs CFA, a-t-on appris auprès de la fondation.

La Fondation Pierre Fakhoury comble les populations d'Assinie

Samedi 11 janvier 2020, la fondation Pierre Fakhoury a procédé à la remise officielle d'une école primaire à la ville d' Assinie. C'était au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence du maire Hippolyte Ébagnitchié, du vice-président de la fondation et administrateur général de PFO Africa, Clyde Fakhoury. La valeur de l'édifice est estimé à 70 millions de francs CFA. On apprend que la fondation a participé à la réalisation de ce projet à hauteur de 63 millions de francs CFA. Baptisé EPP Pierre Fakhoury, l'établissement scolaire comporte deux bâtiments de trois classes chacun, six latrines et un bureau de directeur.

L'administrateur général de PFO Africa, Clyde Fakhoury, a fait savoir que sa fondation est engagée à réaliser des actions sociales sur toute l'étendue du territoire et n'entend pas limiter ses œuvres uniquement à Assinie. Toutefois, il a précisé que cette ville, située sur le littoral ivoirien, lui tient à coeur, car depuis plus de cinquante ans, c'est une commune qui apparait comme le village de la famille Fakhoury. "On avait déjà fait l’EPP Pierre Fakhoury à Assouindé. Et voilà une nouvelle école à Assinie Mafia. Et comme on l’a dit tout à l’heure, on espère qu’il y’en aura d’autres dans les mois à venir, dans les prochaines années", a-t-il rappelé.

Clyde Fakhoury n'a pas manqué d'exprimer sa joie devant le bonheur que ressentent les enfants de la ville balnéaire. En effet, grâce à la nouvelle école, ces écoliers bénéficieront de conditions adéquates pour leurs études pour la simple raison que "l’effectif dans les classes va être réduit ce qui va améliorer les conditions d’enseignement des enfants". "La prochaine étape sera la construction d’une cantine scolaire et d'un centre multimédia pour que les élèves puissent dès tout-petits s’habituer à l’informatique. Après, il y aura une école maternelle et un complexe sportif pour permettre aux jeunes d’avoir un esprit sain dans un corps sain", a annoncé Clyde Fakhoury.