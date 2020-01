Internet: Le Tunisien Oxahost s’installe en Côte d’Ivoire, les raisons

Séduit par l’écosystème ivoirien, l’acteur numéro un de l’hébergement internet en Tunisie, Oxahost, a décidé d’ouvrir prochainement une filiale à Abidjan.

Oxahost choisit la Côte d’Ivoire pour ses activités dans la zone CEDEAO

La Côte d’Ivoire attire de plus en plus d’entreprises de l’Afrique du Nord. Le Tunisien Oxahost est la dernière venue. Spécialisée dans l’hébergement internet, l’opérateur ouvrira bientôt sa filiale à Abidjan pour se rapprocher du consommateur ivoirien et développer ainsi ses activités dans l’espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le choix de la Côte d’Ivoire s’explique par le fait que notre pays reste l’une des stations les plus attractives de l’Afrique, en termes d’investissement étranger, avec une croissance de 17% entre 2016 et 2017 des IDE (Investissement direct à l’étranger). De plus, le pays capte plus de 5% des flux d’IDE entrant dans la région de la CEDEAO.

Autre raison du choix de la Côte d’Ivoire par Oxahost, c'est son potentiel et sa capacité à faire transmettre et à commercialiser l’hébergement Internet aux pays de la zone CEDEAO dans le but de présenter ses services partout dans le monde, sans barrière. La valeur ajoutée que procurera Oxahost, se traduira par l’amélioration continue de l’infrastructure internet dans le pays.

L’acteur Tunisien promet ainsi de suivre les dernières normes en matière de la technologie du web. Oxahost a d’ores et déjà installé un service de conseillers compétents et à l’écoute des moindres questions de ses clients. Et dans ce cadre, l’opérateur a commencé sa campagne de recrutement de plusieurs profils pour cette filiale afin de contribuer à l’employabilité et la valorisation des compétences ivoiriennes.

Le but étant de partager son expérience et son savoir-faire en proposant une panoplie de ses services tels que l’hébergement mutualisé, les serveurs dédiés, les certificats SSL, les VPS et le cloud computing. Avec Oxahost, le client ivoirien aura droit à l’espace disque illimité, un certificat SSL gratuit à vie, une plateforme isolée par Cloudlinux et pleins d’autres services visibles sur le site de la filiale https://www.oxahost.ci.

La société promet même d'appliquer le système 30 jours: "satisfait ou remboursé". Créée en fin de l’année 2017, l’entreprise commercialise déjà ses services dans plus de 20 pays, un peu partout dans le monde. En Tunisie, Oxahost est leader du marché de l’hébergement web en proposant des solutions haut de gamme et strictement bien conçues en termes de qualité du serveur et sécurité internet.