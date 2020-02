Sica 2020: Le café, le cacao et le cajou de Côte d'Ivoire aux États-Unis

La troisième édition du « Salon International du Café – Cacao – Cajou ou encore International Cocoa – Coffee & Cashew Trade Fair (SICA 2020) » s'est tenue du 19 au 21 janvier 2019 à San Francisco aux États-Unis.

Le café, le cacao et le cajou ivoiriens vendus au pays de Donald Trump

Selon le commissaire général, Bertrand Diby Ako, que nous avons joint depuis les États-Unis, cet événement qui est organisé tous les deux ans, de façon tournante dans les pays producteurs et consommateurs du café, du cacao et du cajou, répond à plusieurs objectifs.

Il s'agit dans un premier temps de renforcer la coopération bilatérale entre les pays producteurs de l’Afrique et les Etats-Unis d’Amérique en matière de transformation industrielle du Café, du Cacao et de l’Anacarde.

''Nous voulons également faire connaitre aux acteurs économiques mondiaux, les opportunités qui leur sont offertes en matière de transformation du Café, du Cacao et de l’Anacarde mais aussi inviter les investisseurs Américains à investir dans la transformation du Café, du Cacao et de l’Anacarde en Afrique'', a ajouté Bertrand Dibi Ako qui s'est également réjoui de la bonne tenue de cette troisième édition du Sica.

Par ailleurs, le commissaire général du Sica a précisé que le SICA 2020 a été couplé à la 45ème édition du Fancy Food Show, une grande manifestation économique et commerciale aux USA dans le secteur de l'agroalimentaire qui se tient deux fois dans l'année, en Hiver (Winter) et en Été (Summer).

Le partenariat qui existe entre l'Organisation Ivoirienne du Commerce et de l'Agriculture (ORICA), structure qui pilote l'organisation du Sica, et Specialty Food Association (SFA), chargé de l'organisation du Fancy Food Show, permet donc au SICA de se tenir désormais deux fois dans l'année.

C'est-à-dire en Janvier et en Juin de chaque année conjointement avec le Winter Fancy Food Show (en Janvier à San Francisco) et le Summer Fancy Food Show (en Juin à New York) ''.

''Le partenariat entre le Sica et le Winter Fancy Food Show est un fer de lance pour le Sica. Plusieurs pays sont représentés ici. Les participants sont venus de l'Europe, de l'Afrique, des États-unis, de l'Asie, de l'Amérique. Le Winter Fancy Food Show a réuni plus de 1500 exposants et plus de 20000 participants. Nous invitons donc toute la Côte d'Ivoire, tous les acteurs de la filière Café-Cacao-Cajou à participer massivement du 28 au 30 juin 2020 à New York au Summer Fancy Food Show. C'est une plateforme pour établir des relations afin d'attirer les investisseurs et découvrir les marchés et opportunités d'affaires", a ajouté le commissaire général du Sica.