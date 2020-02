Boni Claverie : "Nous attendons, avec impatience, le retour de Gbagbo"

Le procès de Laurent Gbagbo s'est ouvert le 6 février 2020 à la Cour pénale internationale (CPI). Danièle Boni Claverie, présidente de l'URD (Union républicaine pour la démocratie), fait partie des personnalités politiques ivoiriennes qui espèrent voir l'ancien président rentrer en Côte d'Ivoire. Elle l'a encore fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

Danièle Boni Claverie attend le retour de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo, jugé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011, a été acquitté le 15 janvier 2019 après un procès marathon débuté le 28 janvier 2016. Le 1er février 2019, l'opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny est libéré sous condition. La Belgique accepte de recevoir le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) qui s'y établit le lendemain de sa mise en liberté. Pour les partisans de l'époux de Simone Gbagbo, c'est une véritable injustice que de maintenir leur mentor malgré sa libération par les juges de la CPI.

Jeudi 6 février 2020, le procès de Gbagbo s'est de nouveau ouvert à La Haye. Selon Me Dov Jacobs, avocat de l'ex-président, une personne acquittée "doit pouvoir exercer l’intégralité de ses droits, y compris ses droits civils et politiques. Ce principe est reconnu par toutes les juridictions internationales des droits de l’homme". Danièle Boni Claverie estime pour sa part que la place de Laurent Gbagbo, c'est bel et bien en Côte d'Ivoire. "Nous attendons, avec impatience, le retour du président Laurent Gbagbo dont la présence parmi nous est essentielle à la paix en Côte d’Ivoire. Nous saluons son courage et lui manifestons tout notre soutien", a écrit la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie sur son compte Facebook.

Il faut noter que fin septembre 2019, Danièle Boni Claverie s'était rendue auprès de Laurent Gbagbo en Belgique. "En mission de travail en Europe. J'ai rencontré le président Gbagbo et échangé avec des acteurs et autres observateurs de la politique ivoirienne. Mobilisés et rassemblés, nous ferons triompher la paix et ramènerons la prospérité", avait déclaré l'ancienne journaliste.