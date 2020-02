Arrestation et détention au secret du beau frère de Guillaume Soro

Guillaume Soro et ses proches ne sont vraisemblablement pas au bout de leur peine. Lors d'une conférence de presse animée, ce vendredi 7 février, le collège d'avocats de l'ancien Président de l'Assemblée nationale a annoncé de nouvelles arrestations.

Guillaume Soro et ses proches, du calice jusqu’à la lie

23 décembre 2019, le jet privé qui transportait Guillaume Soro à Abidjan a été dérouté vers Accra au Ghana, eu égard à un impressionnant dispositif sécuritaire déployé à l'Aéroport FHB pour cueillir l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion). Le Procureur de la République, Richard Adou, a par ailleurs lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien Président de l'Assemblée nationale pour "tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux". Des collaborateurs et proches de Soro Kigbafori Guillaume, notamment les Députés Alain Lobognon, Soro Kanigui et son chef de protocole Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul, ont été arrêtés et écroués en Côte d'Ivoire.

Le Président de GPS, Générations et peuples solidaires, outre ses avocats ivoiriens, a recruté trois avocats inscrits au barreau de Paris, à savoir William Bourdon, Bengarth Vincent et Céline Mokrane, afin de défendre ses proches et lui devant la justice ivoirien et partout où besoin sera. C'est dans cet élan que ces avocats ont animé une conférence de presse, ce vendredi, au cours de laquelle ces derniers ont fait une révélation sur d'autres proches de Guillaume Soro qui ont fait l'objet d'une arrestation.

« On a été informé par les membres de la belle famille de Guillaume Soro de ce qu’un des leurs avait été interpellé ce matin (vendredi 7 février 2020) avec son gardien. Il se nomme Logbo Guy. Il est le jeune frère de l’épouse de l’ancien Président de l’Assemblée nationale », a indiqué Me Diallo Souleymane, avant d'ajouter : « A l’heure où je vous parle, nous ne savons pas où il est détenu, quel est le service qui l’a interpellé. Ce sont des informations qu’on a reçues des proches. »

Les avocats de Soro Guillaume ont par ailleurs dénoncé les conditions inhumaines de détention de Simon Soro, le frère cadet de Guillaume, dans la prison d'Adzopé.