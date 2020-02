Rencontre Blé Goudé - Akossi Bendjo, le contenu de leurs échanges

Les lignes bougent visiblement du côté de l'opposition ivoirienne. Charles Blé Goudé, qui a pris l'engagement de parler à la Côte d'Ivoire plurielle, a accordé des audiences à de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes, dont Pascal Affi N'Guessan et Noël Akossi Bendjo.

Charles Blé Goudé, sa rencontre de 2 heures avec Akossi Bendjo

En liberté sous conditions depuis plus d'un an, Charles Blé Goudé dit avoir hâte de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre une part active à la réconciliation entre les Ivoiriens. Cependant, en attendant la suite de son procès toujours pendant devant la CPI, Cour pénale internationale internationale, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) met ce temps à profit pour recevoir parents, amis et connaissances.

Dès ses premières interviews, l’ancien leader de la galaxie patriotique avait clairement indiqué qu'il n'est candidat à rien, faisant allusion à l'élection présidentielle de 2020. N'empêche qu'il se réserve le droit de parler à ses compatriotes, sans exception, afin de rapprocher les Ivoiriens et aller à une réconciliation vraie.

Aussi, après avoir reçu pêle-mêle Kouadio Konan Bertin, Maurice Kakou Guikahué, Guillaume Soro pour ne citer que ceux-là, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a-t-il reçu, ce vendredi 7 février 2020, Pascal Affi N'Guessan, le Président légalement reconnu du FPI, Front populaire ivoirien. Au cours de cette audience, ces deux personnalités politiques ivoiriennes de l'ancien régime ont « passé en revue l’actualité politique et sociale de la Côte d’Ivoire ».

Après le passage de l'ancien Premier ministre de Gbagbo, c'est au tour de Noël Akossi Bendjo, le Maire déchu de la Commune du Plateau, au coeur d'Abidjan, d'être reçu par Charles Blé Goudé. Durant deux heures d'horloge, le filleul de Laurent Gbagbo et le proche d'Henri Konan Bédié ont placé « la Côte d’Ivoire au centre des débats ». Cette rencontre, qui s'est tenue ce week-end, comme indiqué sur la page Facebook de l'ancien leader de la FESCI, dénote à souhait la volonté de rapprochement des partis d'opposition.