Troublante révélation de Roger Banchi, ex-ministre rebelle, sur le RHDP

Roger Banchi ne manque aucune occasion, ces derniers temps, pour tirer à boulets rouges sur le RHDP unifié. Dans un message publié sur son compte Twitter, ce samedi 22 février 2020, l'ancien ministre issu de la rébellion fait de troublantes révélations sur le parti au pouvoir.

Roger Banchi « Le RHDP est le Parti des étrangers »

Roger Banchi se veut désormais intraitable face au parti dirigé par Alassane Ouattara. Après la rupture de Ban entre Guillaume Soro, l'ancien patron de l'ex-rébellion, et le camp présidentiel, l'ancien ministre des PME sous Laurent Gbagbo, s'est lancé dans une attaque systématique contre le RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

A huit mois de l'élection présidentielle de 2020, Roger Banchi s'est également lancé dans une campagne de dénigrement tous azimuts contre les tenants actuels du pouvoir. Pour l'ancien cadre du MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le RHDP unifié est un parti qui a en son sein de nombreuses personnes non ivoiriennes.

« Nul dans la classe politique ivoirienne ne souhaite la disparition du RHDP. Le RHDP est le Parti des étrangers en Côte d’Ivoire, et de quelques Ivoiriens opportunistes de l’heure. En démocratie, il est légitime d’être représenté ...et les étrangers sont nombreux! », a tweeté le proche de Soro Guillaume. Ces propos qualifiés de dérapages et de xénophobes ont aussitôt été recadrés par certains internautes.

Fané Issa, un follower de Banchi, a donc répondu à ce tweet : « Pourquoi vous ramener toujours cette histoire d'étranger. C'est dangereux ce que vous faites. Critiquer oui, mais allez aussi loin ce n'est plus de la critique, ça devient de la haine. On voit qu'on a rien appris des crises passées. »