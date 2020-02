Avant la présidentielle, les Protestants évangéliques prennent position

Le Consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire a invité tous les acteurs politiques à s’engager pour la construction d’une atmosphère propice à des élections paisibles, équitables et transparentes, qui devront aboutir à des résultats non contestés et acceptés de tous.

Situation socio-politique tendue: Après les Catholiques, les Protestants Evangéliques interpellent

Après l'Eglise catholique qui interpellait récemment les dirigeants et les hommes politiques sur la nécessité de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, c'est au tour du consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire, de se prononcer en faveur de la paix et du maintien de la stabilité politique dans notre pays.

Réuni en sa session de la Haute Chambre du 20/02/2020, le Consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire a réaffirmé le rôle important de l'Église qui est de contribuer à éviter d’autres formes d’expression potentiellement regrettables.

Regrettant les différentes crises connues par la Côte d’Ivoire et ayant causé aux populations des traumatismes et dommages tellement malheureux, dont les effets ne sont pas encore résorbés, les Protestants évangéliques ont interpellé sur la nécessité de prévenir au plus tôt toute escalade qui pourrait être préjudiciable au bien-être des populations et à la construction du développement national.

"Au regard des évènements qui marquent l’actualité depuis quelques temps avec des prises de positions extrêmes qui ne laissent pas présager d’une quiétude suffisante dans la perspective des élections à venir, l’église, conformément à son ministère de réconciliation et de paix et dans son rôle de colonne et d’appui de la vérité, se voit dans l’obligation morale et spirituelle de s’exprimer", a déclaré le Révérend docteur Yayé Dion Robert, président du Consistoire.

Tout comme leurs coreligionnaires catholiques, les Protestants évangéliques appellent le gouvernement à poursuivre le dialogue avec l’opposition en vue d’assurer la cohésion sociale, préalable à tout développement, mais aussi plaident pour la libération des prisonniers politiques et le retour de tous les fils et filles de la Côte d’Ivoire qui sont en exil.

Pour le président du Consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire, aucun prix n’est assez grand pour la paix dans notre pays.

"Nous invitons de nos assemblées, nos concitoyens et tous les leaders à quelques niveau que ce soit, à rechercher les vertus les meilleures pour la construction de notre chère et unique nation, à savoir : le dialogue, la paix, la tolérance, le respect de la vie humaine...", a insisté le Révérend docteur Yayé Dion Robert.