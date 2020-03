Guillaume Soro, sa réplique au discours du Pdt Ouattara attendue

Alassane Ouattara s'est adressé à ses compatriotes, ce jeudi, donnant l'état de marche de la Nation. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, a annoncé sur les réseaux sociaux, un discours à la suite de celui du Président de la République.

Après le discours de Ouattara, Guillaume Soro parle le samedi

Jeudi 05 mars 2020, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Alassane Ouattara s'est livré à un grand oral devant le Congrès (Assemblée nationale et Sénat réunis). Au cours de ce discours qui a duré 33 minutes, le Président ivoirien a passé en revue les conditions de son accession à la Magistrature suprême, les défis qu'il a relevés en tant que président de la République, la modification de certaines dispositions de la Constitution, et surtout sa volonté de prendre sa retraite politique en transmettant le pouvoir à une nouvelle génération.

A cette annonce, le chef de l'Etat a créé une vive émotion dans cet amphithéâtre bourré à craquer. L'émotion était effectivement à son comble, et certains parlementaires n'ont pu s'empêcher d'écraser une larme.

Quoi qu'il en soit, ce retrait d'Alassane Ouattara ouvre la porte à d'autres velléités pour lui succéder à la Présidence de la République. Et ce n'est pas que dans son camp.

Guillaume Soro, 47 ans, rentré en dissidence avec le camp présidentiel, a d'ores et déjà annoncé sa volonté de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. A ce titre, l'ancien Chef du Parlement ivoirien ne manque aucune occasion pour déconstruire la gouvernance Ouattara.

Ses Crush parties organisées dans plusieurs capitales européennes, ont été des tribunes toutes choisies pour lancer des piques au pouvoir d'Abidjan. Aussi, avec le mandat d'arrêt international lancé contre lui, et surtout l'arrestation des cadres de Générations et peuples solidaires (GPS), les hostilités sont encore plus ouvertes.

Ainsi, comme on pouvait s'y attendre, Soro Kigbafori Guillaume a suivi avec attention le discours à la Nation du Président Ouattara, ce 5 mars. Après avoir observé quelques heures de silence, l'ancien chef rebelle est sorti de son mutisme pour annoncer à travers un tweet : "Je m’adresserai à la nation à la suite du discours du président de la république de Côte d’Ivoire."

Puis, il ajoute : "Révision de la Constitution : Adresse solennelle de Guillaume Kigbafori Soro à la Nation, le 07 mars 2020 à 20h GMT." Il précise par ailleurs que cette adresse se fera en direct sur sa WebTV GKSTV et sa page Facebook.

En réaction à ce tweet, certains internautes disent attendre impatiemment son message. D'autres ont par contre mis le Député de Ferkessédougou en garde contre toute action qui mettrait en péril la paix sociale.