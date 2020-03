Modification de la Constitution: Les Députés d'accord avec Ouattara

Les députés ivoiriens, proches de la majorité présidentielle, ont à l’unanimité, adopté le projet de révision de la constitution, initié par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Modification de la Constitution: Les députés RHDP donnent leur quittus, la décision du Senat en attente

Comme il fallait s’y attendre, les députés membres du groupe parlementaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), ont à une majorité écrasante, adopté, lundi 16 mars 2020, le projet de révision de la constitution. Ils s’étaient réunis en séance plénière sans leurs camarades de l’opposition, pour statuer sur le projet proposé par le président Alassane Ouattara. 157 voix pour, contre une seule voix défavorable ont été enregistrées au cours du vote.

Jeudi 12 mars dernier, lors d’un point de presse au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’opposition parlementaire composée des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, avait annoncé son retrait des travaux en commissions, portant sur ladite révision constitutionnelle. L’honorable Yamina Ouégnin et ses camarades sollicitaient un reférendum en lieu et place d'un vote au Parlement, au motif que les réformes envisagées touchaient le cœur même de la loi fondamentale ivoirienne.

«En réalité, il s’agit d’une nouvelle Constitution et non d’une révision constitutionnelle. Toute chose qui appelle une consultation du peuple par Référendum », clame l'opposition, non sans fustiger la célérité avec laquelle Alassane Ouattara et son régime conduisent le dossier; un projet "d’une si grande importance qui engage la nation tout entière".

Réunis en meeting, dimanche 15 mars à Yamoussoukro, PDCI et FPI ont estimé que le Président Ouattara est forclos pour initier une quelconque modification de la constitution ivoirienne au régard des textes de la CEDEAO, qui interdisent de modifier la constitution à six mois des élections. L'opposition envisage de saisir, les prochains jours, les juridictions internationales pour faire barrage à cette "forfaiture".