Coronavirus : Suspension des cultes évangéliques pour 2 semaines

Eu égard à la pandémie du Coronavirus, le Président Alassane Ouattara a présidé un Conseil national de sécurité, ce lundi 16 mars 2020. Au sortir de cette réunion de crise, d'importantes mesures ont été arrêtées, notamment "l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours. Le Consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire (CEPCI) s'est par conséquent réuni, ce mardi 17 mars, afin de prendre les mesures qui s’imposent.

Déclaration du Consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire (CEPCI)

Le Consistoire des protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire (CEPCI), réuni en session extraordinaire, ce jour du 17 mars 2020 déclare, en rapport avec la pandémie de la maladie à Coronavirus (Covid 19) ce qui suit :

« Le Président de la République a présidé, hier lundi 16 mars 2020, une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS) à laquelle a pris part le Comité des experts du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Après analyse de la situation, le Conseil National de Sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour, par le Gouvernement pour faire face à cette pandémie, et a décidé des 13 mesures (disponible sur le net, dans le portail officiel du Gouvernement). Le Comité de suivi a été instruit par le Conseil National de Sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l’évolution de la situation.

Le Consistoire tient d’abord à présenter sa compassion à tous ceux qui ont été affectés par cette pandémie. Il prie pour un prompt rétablissement des personnes atteintes. Le Consistoire salue les mesures prises par le Gouvernement. Il recommande à tout le Corps de Christ et à tous ceux qui vivent sur le territoire national d’observer de façon scrupuleuse toutes les mesures ainsi arrêtées.

Le Consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire demande à tous les chrétiens et aux églises locales de s’investir pleinement dans la prière contre ce fléau. Par ailleurs, le Consistoire demande à toutes les églises locales de suspendre les cultes et tous rassemblements, à compter de ce mercredi 18 mars 2020, pendant 2 semaines et d’attendre les nouvelles instructions.

Puisse la bonne main de l’Éternel reposer sur notre nation au Nom de Jésus-Christ. Demeurons tous en prière !

Le Consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d’Ivoire,

Le Président, Le Rév. Docteur Dion Yayé Robert. »