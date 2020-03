RHDP: 1er mouvement de soutien à Gon, ce qu'Actions Prado veut faire

Le président du mouvement de soutien au RHDP, Youssouf Diabagaté, a marqué sa joie après la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

RHDP: Le mouvement Action Prado promet la victoire à Amadou Gon Coulibaly dès le premier tour de la présidentielle

Le candidat du RHDP à la présidentielle prochaine est connu depuis le jeudi 12 mars 2020. Amadou Gon Coulibaly, l’actuel Premier ministre ivoirien, est celui-là même qui défendra les couleurs du parti au pouvoir face à l’opposition. « (…) Jeudi 12 mars 2020, le Conseil Politique du RHDP m’a désigné, à l’unanimité, comme le candidat du parti à l’élection présidentielle d’octobre 2020 », s’est réjoui Amadou Gon Coulibaly.

Actions Prado, un des tout premiers mouvements de soutien au chef du gouvernement, alors même qu'il était encore secrétaire général de la présidence de la République, a exprimé sa joie et sa fierté de voir son combat aboutir.

«Actions Prado est le premier mouvement de soutien acquis à la cause de Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. A la création de notre mouvement en 2012, personne ne croyait en nous. Nous nous sommes battus sans relâche pour faire la promotion de notre leader Amadou Gon Coulibaly à travers toute la Côte d’Ivoire », s’est souvenu le président Youssouf Diabagaté.

Ajoutant qu’aujourd’hui, ses membres et lui sont plus que jamais fiers que leur lutte pour la reconnaissance du leadership d’Amadou Gon coulibaly, porte ses fruits à travers sa désignation comme successeur du Président Alassane Ouattara. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, Actions Prado n’a laissé aucun espace loin de ses actions.

«Actions Prado a organisé trois grands meeting (2018, 2019 et 2020); et à chacun de ses Rdv, le mouvement a affirmé son soutien sans faille au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et fait la promotion de ses actions », a-t-il confié.

Pour Youssouf Diabagaté, l’objectif aujourd’hui, après la désignation d’Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, est de le faire élire président de la République dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il exhorte, pour ce faire, tous les membres de son mouvement ainsi que l’ensemble de la jeunesse à investir le terrain pour la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020.