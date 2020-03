Guillaume Soro: «Celui qui croit tromper Dieu lui-même se trompe»

Tous les vendredis, Guillaume Soro s'adresse à la communauté musulmane, et par ricochet, à tous ses compatriotes. En ce 20 mars 2020, l'ancien chef du Parlement rappelle à tous que celui qui croit tromper Dieu se trompe lui-même.

Guillaume Soro : « L’aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables »

Comme à l'accoutumée, c'est à coup de versets coraniques que Guillaume Soro a exhorté la communauté musulmane à qui il a pris l'habitude de s'adresser les vendredis. Pour ce jour, les versets 18, 19 et 20 de la Sourate Fâtir (Le Créateur) ont servi de base à la méditation.

« Allah connaît l’Inconnaissable dans les cieux et la terre. IL connaît le contenu des poitrines. L’aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l’ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui IL veut, alors que toi (Muhammad), tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux », a-t-il écrit.

A travers ce passage du livre saint des Mahométans, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne appelle tout homme à agir de façon « juste et vraie». Car, prévient-il, « tout homme qui ourdit un plan en croyant pouvoir tromper Dieu lui-même se trompe lourdement ».

Poursuivant, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) ajoute : « C’est en restant dans la voie de la connaissance, du voyant, de la lumière et de la chaleur ardente que nos poitrines recevront l’énergie pure de Dieu. Mais si nous choisissons la voie de l’ignorance, de l’aveugle, des ténèbres et de l’ombre, nos poitrines seront vidées de la présence de Dieu et nous recevrons l’énergie maléfique de Satan à sa place, car la Nature a horreur du vide. »

GKS met par ailleurs en garde tous les arrogants et ceux qui sont adeptes de l'injustice, d'autant plus que « dans toutes les nations livrées à l’injustice en ce monde, Dieu fera entendre ceux qui sont dans les tombeaux » !

Loin d'être fortuite, cette exhortation de Guillaume Soro intervient alors que le monde entier est secoué par une violente pandémie de Coronavirus, et qu'en Côte d'Ivoire, son pays, les autorités s'évertuent à modifier la Constitution par voie parlementaire, et à adopter le Code électoral par ordonnance. Tout ceci à quelques sept mois de l'élection présidentielle de 2020.