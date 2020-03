Lutte contre Coronavirus: Guillaume Soro descend sur la ligne de front

La propagation de la maladie à Coronavirus devient de plus en plus inquiétante et interpelle aussi bien les dirigeants, l'ensemble des acteurs politiques, que les populations.

Guillaume Soro distribue des kits de protection contre le Coronavirus

Officiellement, la Côte d’Ivoire a enregistré jusqu'à ce jour quatorze cas positifs de Coronavirus sur son territoire. Un chiffre relativement bas par rapport aux autres pays d'Afrique mais qui inquiète au regard de la vitesse de propagation de la maladie.

Parallèlement aux mesures prises par le gouvernement pour endiguer le Coronavirus en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, bien qu’en exil, se tient aux côtés du Peuple Ivoirien dans cette crise planétaire et en appelle à la solidarité et à l’action de tous devant l’urgence sanitaire que représente cette pandémie.

Selon une note d'informations de son mouvement politique dénommé Générations et Peuples Solidaires (GPS), Guillaume Soro a instruit la Délégation GPS Côte d’Ivoire à l’effet de prendre les dispositions utiles, tout en se conformant aux mesures gouvernementales, pour venir en aide aux populations les plus défavorisées.

Pour ce faire, le Président Soro a offert un important stock de gels hydro-alcooliques et de masques de protection et demande à la Délégation GPS Côte d’Ivoire et aux Délégations Régionales de procéder à leur distribution gratuite partout en Côte d’Ivoire, notamment dans les zones précaires et dans les différentes prisons ivoiriennes.

"Générations et Peuples Solidaires épouse entièrement tous les appels qui sont lancés dans le monde entier, invitant les populations à adopter des comportements responsables afin d’éviter la propagation du virus et de faciliter ainsi son éradication", instruit le mouvement de Guillaume Soro.

Générations et Peuples Solidaires invite par conséquent les ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire à suivre scrupuleusement les consignes édictées en la matière afin de se protéger eux-mêmes et de protéger leurs proches et demande à tous ses adhérents de soutenir les campagnes de sensibilisation initiées à cet effet.

"Générations et Peuples Solidaires adressent ses encouragements aux agents de santé qui, au péril de leurs propres vies, investissent tout leur savoir-faire pour sauver les personnes atteintes par la maladie", encourage Guillaume Soro.