Coronavirus en Côte d'Ivoire: Désormais 17 cas de contamination

La Côte d’Ivoire a enregistré ce samedi 21 mars 2020, son 17e cas confirmé de patients testés positifs au Coronavirus. L'information a été rendue publique par Pr Samba Mamadou, directeur général de la Santé sur le plateau du journal télévisé de 20 h.

Coronavirus : 3 nouveaux cas de contamination signalés en Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 17 cas confirmés de personnes atteintes de la maladie à Coronavirus. Pr Samba Mamadou, directeur général de la Santé, a donné l’information lors de son passage ce samedi 21 mars 2020 sur le plateau du journal télévisé de 20 h de la RTI.

Soit 3 nouveaux cas de plus en comparaison au taux de contamination, révélé par Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé, vendredi 20 mars 2020.

Ces nouveaux cas ont tous effectué récemment un voyage en France, le deuxième pays d’Europe après l’Italie, où le taux de contamination est le plus élevé.

Parmi ces patients détectés vendredi, l'on dénombrait deux français, deux autres de nationalité libanaise et une ivoirienne âgée de 40 ans résidant à Yaou, une localité située dans la sous-préfecture de Bonoua.

Aucune information pour l'heure sur l'identité des 3 nouveaux patients. Selon les autorités sanitaires, tous ces patients testés positifs au Covid-19, sont dans un état stable.

Le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures préventives visant à endiguer la propagation du Coronavirus, à savoir la suspension des vols en provenance des pays ayant plus de 100 cas de contamination et l’interdiction de rassemblement regroupant plus de 50 personnes.

La fermeture de toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres, devrait entrer en vigueur à compter du dimanche 22 mars à 00 h.